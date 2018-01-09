В центре дизайна Artplay 13 января в очередной раз состоится Super Sexy Second, на котором любой желающий может продать, обменять и приобрести одежду.

Посетители могут принести любую ненужную вещь и продать ее или обменять на понравившуюся. При этом цена покупки не должна превышать сто рублей.

В программе маркета — лекции об истории чтения и половом отборе. Ближе к вечеру, с 18:00 начнут выступать диджеи, среди них — Elektro-haram, Inna Echoes, Cisfinitum, Rombix и Kosmopop2.

За еду отвечают кооператив «Грибные культуры», который разработает специальное веганское меню, а также Dark Horse Vegan Kitchen и Fricky.

Начнется мероприятие в 13:00, а закончится — в 22:30. Регистрация для участия не требуется.

Источник: представители маркета