Петербургский книжный магазин «Подписные издания» выпустил значки с динозаврами. В серию вошли значки с тираннозавром, стегозавром, диплодоком, птеродактилем и трицератопсом.

Стоимость одного значка составляет 200 рублей, приобрести их можно на сайте магазина. Доставка осуществляется во все города России.

«Подписные издания»

Ранее «Подписные издания» совместно с пабликом «Страдающее Средневековье» выпустили серию значков с мифическими персонажами.

The Village рассказывал, как «Подписные издания» стали городской достопримечательностью.

Источник: «Подписные издания»