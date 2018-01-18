Значки с динозаврами от «Подписных изданий»
Петербургский книжный магазин «Подписные издания» выпустил значки с динозаврами. В серию вошли значки с тираннозавром, стегозавром, диплодоком, птеродактилем и трицератопсом.
Стоимость одного значка составляет 200 рублей, приобрести их можно на сайте магазина. Доставка осуществляется во все города России.
Ранее «Подписные издания» совместно с пабликом «Страдающее Средневековье» выпустили серию значков с мифическими персонажами.
The Village рассказывал, как «Подписные издания» стали городской достопримечательностью.
Источник: «Подписные издания»
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