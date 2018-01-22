На первом этаже ГУМа открылся первый в России флагманский магазин американского бренда Coach.

В ассортименте — сумки и другие аксессуары из кожи, обувь и актуальные коллекции одежды для женщин и мужчин — Coach 1941 Ready-to-Wear. Кроме того, покупателям предлагают услуги по нанесению монограмм, персонализации изделий, а также чистку и уход за кожаными аксессуарами.

Дизайн магазина разработал креативный директор бренда Стюарт Виверс вместе с президентом студии Studio Sofield Уильямом Софилдом. Кожаные детали и отделка из натуральной древесины напоминают Нью-Йорк.

Источник: пресс-служба Coach