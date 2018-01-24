На Большой Молчановке откроется поп-ап-стор «Рассвета» Гоши Рубчинского
27 января на Большой Молчановке, 30/7, откроется временный магазин коллаборации скейт-марки Гоши Рубчинского «Рассвет» и бренда Carhartt WIP.
В поп-ап-сторе представят новую коллекцию рабочей одежды Carhartt, которую создали с учетом особенностей российской скейт-сцены. В нее вошли 12 предметов — например, джинсовые комбинезоны, куртки, свитшоты, широкие джинсы, футболки и рубашки с надписью «Рассвет», стилизованной под шрифт логотипа Carhartt.
В Европе и США коллаборация поступит в продажу 24 января. Одежду можно будет приобрести в магазинах Dover Street Market, Carhartt WIP и избранных скейт-шопах.
Ранее The Village рассказывал о презентации новой коллекции Гоши Рубчинского в Екатеринбурге.
Источник: «Афиша Daily»
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