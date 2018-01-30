Первый редактор русского Vogue, писатель и креативный консультант Третьяковской галереи Алена Долецкая выпустила коллекцию украшений с екатеринбургской маркой Avgvst. В нее вошли изделия из белого золота, серебра и горного хрусталя, вдохновленные творчеством Альмы Пиль, единственной женщины-ювелира, работавшей у Карла Фаберже.

Фото: Avgvst Фото: Avgvst

«Мы сделали коллекцию для gentlewomen, девушек, которые не гонятся за it-сумками, нашли себя в профессии и предпочитают белые рубашки и мужские ботинки. Мы постарались создать дизайн, который бы выглядел одновременно как из прошлого и будущего и оставался актуальным через десятки лет. Горный хрусталь — необычный и сложный материал, и за кажущейся простотой форм стоят мастерство и много часов труда. Наша девушка не стремится к громкому эффекту: иногда кажется, что горный хрусталь в ее украшениях вообще растворяется, исчезает с кожи», — рассказывает о коллекции основательница Avgvst Наталья Брянцева.

Коллаборация под названием Alma поступит в продажу 7 февраля и будет продаваться на сайте и в магазинах марки в Екатеринбурге и Петербурге, в Porta 9 на Литейном проспекте в Петербурге и в московском ЦУМе по ценам от 6 до 44 тысяч рублей.

Источник: Wonderzine