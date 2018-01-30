На портале столичной мэрии запустился online-путеводитель по скидкам для владельцев социальной карты москвича.

Сервис расскажет о скидках в магазинах, кафе, аптеках, турфирмах и фитнес-клубах. Скидки смогут получить пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья, молодые матери, студенты вузов, учащиеся школ и колледжей.

Адреса мест, где действуют скидки, находятся в соответствующем разделе сайта. Для удобства пользователей online-карта позволяет выбирать размер предлагаемой скидки (от 1 до 10 %) и категорию граждан, которые вправе воспользоваться льготой.

Источник: официальный сайт мэрии Москвы