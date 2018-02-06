Китайская торговая площадка Tmall запустила в России платформу для марок одежды, у которых еще нет собственного интернет-магазина или не налажен поток заказов.

Компания уже опробовала эту бизнес-модель в Китае, где на ее базе развивают продажи Zara, Gap и другие мировые бренды. Первым партнером платформы в России стала Gloria Jeans. Она представит на сайте около 200 наиболее популярных товаров и в течение года расширит ассортимент до тысячи. До конца первого квартала к системе также должен подключиться ретейлер Modis.

«До последнего времени интернет-торговля в мире в целом была неприбыльной. Мы дождались момента, когда этот шаг стал хоть немного выгодным экономически», — пояснили столь поздний выход на интернет-рынок в Gloria Jeans.

Tmall будет взимать с партнеров комиссию за каждый заказ, но ее размер не уточняется. По данным SimilarWeb, в декабре 2017 года онлайн-магазин посетили 12,62 миллиона раз. Доля визитов из России составила более 75 %. Сам AliExpress, которому принадлежит площадка, информацию о ее популярности не раскрывает.

Источник: «Коммерсантъ»