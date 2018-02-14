С 1 по 9 июня в Москве уже в четвертый раз состоится форум Be In Open, который объединит на одной площадке представителей малого и среднего бизнеса из разных сфер модной индустрии.

На конференции предложат обсудить локальное и глобальное в модном производстве. Ее разделят на четыре тематические секции: для дизайнеров, ретейлеров и производств, а также о социокультурном контексте, в котором существуют современные мода, искусство и творчество в целом.

Доклады прочитают 40 спикеров, а на мастер-классах участники смогут перенять опыт коллег на практике. Их научат работать с документацией, сотрудничать с медиа и бороться с провальными SMM-моделями.

Также участникам предоставят еще больше возможностей для знакомств и презентации проектов — как в бизнесе, так и в творчестве. В зоне шоу-рума разместят 30 корнеров, в которых байеры и дизайнеры смогут узнать друг друга поближе во время спид-дейтинга.

Кроме того, с 1 по 3 июня в Москве, Санкт-Петербурге и в некоторых других крупных городах России пройдет кинофестиваль Be In Open Films. В программе — документальное кино о становлении дизайнеров Мартина Маржелы, Маноло Бланика и других, а также конкурсные короткометражки.

Билеты на Be In Open уже продаются на сайте мероприятия. Стоимость участия составляет от 2 до 15 тысяч рублей в зависимости от сроков оплаты, потребностей в нетворкинге и наличия льгот.

Источник: организаторы Be In Open 2018