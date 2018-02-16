Итальянская марка Retrosuperfuture и дизайнер Гоша Рубчинский представили солнцезащитные очки, вдохновленные рейв-культурой.

Публикация от SUPER by RETROSUPERFUTURE® (@super_sunglasses) Фев 16, 2018 в 6:48 PST

Публикация от Tom Emmerson (@tom.emmerson) Фев 15, 2018 в 10:53 PST

Публикация от Tom Emmerson (@tom.emmerson) Фев 16, 2018 в 8:28 PST

«Наша новая коллаборация визуально сильно отличается от коллекции, которую мы показывали в 2016 году. Но она передает то же настроение и воспоминания о рейвах 1990-х: яркие цветные линзы и металлические оправы и вечеринки с электронной музыкой, смешанные с атмосферой лета», — прокомментировал презентацию Рубчинский.

Новые очки уже поступили в продажу в Dover Street Market в Лондоне. В России они появятся в «КМ20» в середине марта. Будет ли их продавать московский Retrosuperfuture, пока не уточняется.

Источник: i-D