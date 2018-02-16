Солнцезащитные очки от Гоши Рубчинского и Retrosuperfuture
Итальянская марка Retrosuperfuture и дизайнер Гоша Рубчинский представили солнцезащитные очки, вдохновленные рейв-культурой.
«Наша новая коллаборация визуально сильно отличается от коллекции, которую мы показывали в 2016 году. Но она передает то же настроение и воспоминания о рейвах 1990-х: яркие цветные линзы и металлические оправы и вечеринки с электронной музыкой, смешанные с атмосферой лета», — прокомментировал презентацию Рубчинский.
Новые очки уже поступили в продажу в Dover Street Market в Лондоне. В России они появятся в «КМ20» в середине марта. Будет ли их продавать московский Retrosuperfuture, пока не уточняется.
Источник: i-D
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