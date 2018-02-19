Новая коллаборация adidas с японской маркой Bape поступит в продажу в России 23 февраля. Для совместной коллекции они переосмыслили именные кроссовки игрока НБА Дэмиана Лилларда Dame 4.

Публикация от adidas Russia (@adidasrussia) Фев 19, 2018 в 2:56 PST

Кроссовки представлены в оливковой и черной расцветке. Японцы покрыли обувь традиционным для бренда камуфляжным принтом, а подошву — стилизованным рисунком акульей головы. Аббревиатура WGM на верхней части кроссовка расшифровывается как World Gone Mad.

Коллаборацию будут продавать на официальном сайте adidas, а также в магазинах «КМ20» и Brandshop. При этом в офлайне предложат только зеленую версию кроссовок. Цена новинки — 11 990 рублей.

Источник: представители adidas