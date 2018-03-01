В «Outlet Village Белая Дача» открылся второй магазин Bosco Outlet
В «Outlet Village Белая Дача» открылся второй мультибрендовый магазин Bosco Outlet.
Для каждого бренда в новой зоне Bosco выделили отдельное пространство. В бутике площадью около 500 квадратных метров представлены Max Mara, Marina Rinaldi, Moschino, Etro и Max&Co, чьи товары здесь можно приобрести со скидками до 65 %. Ассортимент обещают обновлять каждую неделю.
Торговый комплекс «Outlet Village Белая Дача» открылся в 2012 году и стал в России первым подобным шопинг-центром под открытым небом.
Источник: Bosco Outlet
КомментарииПодписаться