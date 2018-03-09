Обувной бренд Puma впервые выпускает коллаборацию с российской компанией. Ей стала студия «Союзмультфильм». В коллекцию вошли две модели кроссовок Puma Suede с героями «Винни-Пуха» и «Ну, погоди!».

19 апреля коллаборация появится в продаже в магазинах Puma и у некоторых партнеров марки — например, в ЦУМе, Brandshop, Street Beat, КМ20 и Podium.

Коллекция с «Союзмультфильмом» приурочена к 50-летию со дня выхода первых Suede. По этому случаю также выпустят новые версии кроссовок от Karl Lagerfeld, Pepsi, Swarovski, Barbie и других.

Публикация от PUMA (@puma) Фев 8, 2018 в 6:39 PST

Источник: Vogue