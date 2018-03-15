Туристический сервис бронирования Booking.com выяснил, какие стили интерьера вдохновляют российских путешественников.

Место Стиль и его описание Доля опрошенных, %

«Скандинавская аскетичность»: светлое дерево, минимум аксессуаров и максимум солнечного света 56

«Средиземноморская лазурь»: холодные, но яркие цвета, узорчатая плитка и натуральные ткани 54

«Уют загородного дома»: грубые материалы и немного потертые вещи 42

«Стиль города»: открытая планировка, панорамные окна, кирпичные стены и произведения искусства 32

«Японский дзен»: функциональность, прямые линии, нейтральные цвета и растения 26

Предпочтения россиян несколько отличаются от мировых. В общем рейтинге «средиземноморская лазурь» (57 %) обгоняет по популярности «скандинавскую аскетичность» (53 %), а «стиль города» (27 %) уступает «японскому дзену» (34 %).

Скандинавская аскетичность Средиземноморская лазурь Уют загородного дома Стиль города Японский дзен

В целом о влиянии интерьера и атмосферы жилья, в котором прошел отпуск, на дальнейшие планы по ремонту собственных квартир и домов сообщили 56 % путешественников.

Источник: Booking.com