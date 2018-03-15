Какие стили интерьера вдохновляют россиян
Туристический сервис бронирования Booking.com выяснил, какие стили интерьера вдохновляют российских путешественников.
Место
Стиль и его описание
Доля опрошенных, %
«Скандинавская аскетичность»: светлое дерево, минимум аксессуаров и максимум солнечного света
56
«Средиземноморская лазурь»: холодные, но яркие цвета, узорчатая плитка и натуральные ткани
54
«Уют загородного дома»: грубые материалы и немного потертые вещи
42
«Стиль города»: открытая планировка, панорамные окна, кирпичные стены и произведения искусства
32
«Японский дзен»: функциональность, прямые линии, нейтральные цвета и растения
26
Предпочтения россиян несколько отличаются от мировых. В общем рейтинге «средиземноморская лазурь» (57 %) обгоняет по популярности «скандинавскую аскетичность» (53 %), а «стиль города» (27 %) уступает «японскому дзену» (34 %).
В целом о влиянии интерьера и атмосферы жилья, в котором прошел отпуск, на дальнейшие планы по ремонту собственных квартир и домов сообщили 56 % путешественников.
Источник: Booking.com
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