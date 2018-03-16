В торговом центре «Атриум» открылся первый в России флагманский бутик итальянского бренда Liu Jo. Марку основали в 1995 году на острове Капри.

Дизайн интерьера двухэтажного бутика площадью 270 квадратных метров выполнен в итальянском стиле. Помещение украшают декоративные полки и панели с золотыми вставками. Бутик оформили по фирменной концепции бренда Curiosity Retail Concept, суть которой в минималистичном дизайне.

Перемещаться между этажами можно на черном глянцевом лифте. На первом уровне бутика представлена одежда линий Liu Jo Gold Label и Liu Jo Black Label. На втором этаже собрали более молодежные коллекции — Liu Jo Blue Denim, Liu Jo White Label, Liu Jo Knitwear и Liu Jo Sport.

Найти здесь можно также аксессуары, обувь и отдельную линию Liu Jo Luxury. Во флагман привезли и лимитированную линию бренда с очками, парфюмерией и товарами для дома Liu Jo Casa.

Источник: представители Liu Jo