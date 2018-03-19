В честь запуска новой модели кроссовок adidas Originals Deerupt компания открывает одноименное арт-пространство на Новом Арбате, 24.

Купить кроссовки можно с 22 марта, в этот же день в магазине организуют вечеринку-открытие. Здесь выступит шведский экспериментальный техно-дуэт SHXCXCHCXSH, а также CVPELLV, Наташа Абель и PTU.

К открытию Deerupt приурочили также выставку, на которой свои работы представят Алексей Дубинский, Юлия Попова, Алексей Kio, Андрей Люблинский, Вова Nootk и другие художники.

Для участия в мероприятии нужно зарегистрироваться. Вечеринка начнется в 21:00 и закончится около 3:00.

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Источник: «Афиша»