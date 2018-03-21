По просьбам пассажиров в московском метро вновь стали продавать футболки с надписью «Не прислоняться».

Публикация от Екатерина Лаптенок (@katrin_laptenok) 20 Сен 2016 в 3:28 PDT

Футболки белого и черного цвета можно купить за 990 рублей в сувенирных магазинах на стойках «Живое общение». Они открыты на 11 станциях подземки: «Площадь Революции», «Арбатская» и «Киевская» Арбатско-Покровской линии; «Павелецкая» (радиальная); «Пушкинская» и «Баррикадная» Таганско-Краснопресненской линии; «Комсомольская», «Белорусская», «Парк культуры» Кольцевой линии; «Китай-город» и «Сретенский бульвар».

Кроме того, на станциях «Маяковская» и «Трубная» есть флагманские сувенирные лавки метрополитена.

Источник: информагентство «Москва»