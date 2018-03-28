В воскресенье, 1 апреля, в 10:00 в Москве откроется второй магазин Brandshop. Он расположится в историческом купеческом здании по адресу: улица Большая Полянка, 65/74, строение 3.

В новом магазине будут представлены только мужские коллекции. Среди новинок значатся линия одежды McQ by Alexander McQueen, обувная марка Casbia, а также французские Damir Doma и A.P.C. Полный список брендов представлен ниже.

Женский ассортимент и корнер с кроссовками останутся в магазине Brandshop на Петровском бульваре.

Ранее основатель Brandshop Илья Гребенщиков рассказывал The Village, как владельцы магазинов выбирают вещи для продажи и какую одежду носят сами.

Источник: Brandshop