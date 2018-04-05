Российская панк-рок-группа Pussy Riot выпустила коллекцию одежды для Европы и США. Купить вещи можно в онлайн-магазине издания «Медиазона», созданного участницами коллектива.

Доставка вещей из линейки действует по всему миру. А полученная от продаж прибыль пойдет на поддержку «Медиазоны».

Купить можно футболки с «коктейлем Молотова» и надписью «Pussian Federation», балаклавы в пяти цветах, носки и нашивки с горящими полицейскими машинами. Футболка Pussy Riot обойдется в 40 долларов. Сделать заказ можно здесь.