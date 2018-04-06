Современный художник Такаси Мураками создал капсульную коллекцию для бренда Uniqlo по мотивам мультсериала о мальчике по имени Нобита Ноби, который встречает пришельца из будущего — кота-робота Дораэмона.

Основой для принтов стала работа Мураками «Anna koto iina dekitara iina», впервые показанная на выставке о персонажах аниме в 2017 году. На ней изображены Дораэмон и Нобита Ноби, а также фирменные радостные цветы японского художника.

Коллаборация поступит в продажу в нью-йоркских магазинах Uniqlo 26 апреля. К маю ее стоит ждать и в России.

Источник: Uniqlo