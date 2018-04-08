В Большом Козихинском переулке 11 апреля откроется первый в России моно-бутик итальянского бренда нишевой парфюмерии Xerjoff. Точка в Москве стала четвертой в мире после Турина, Лондона и Дубая.

В московском магазине доступен полный ассортимент марки, а также двух брендов основателя Xerjoff Серджио Момо — Sospiro и Casamorati. Помимо парфюмерии посетители могут купить линии по уходу. Кроме того, в течение двух недель после открытия здесь появится аромат Xerjoff, созданный для России, — «Пиковая дама».

Магазин по адресу Большой Козихинский переулок, 12/2 будет работать ежедневно с 10:00 до 23:00.

Источник: представители бутика