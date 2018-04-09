В ЦУМе открылся первый корнер Stone Island в России.

Бренд основал в 1982 году итальянский дизайнер Массимо Ости. Главная особенность марки — использование высокотехнологичных и нестандартных материалов вроде нейлонового моноволокна, светоотражающих и термочувствительных тканей. Одна из самых узнаваемых вещей Stone Island — водонепроницаемые куртки.

Классическая линия бренда состоит из двух суб-коллекций: Stone Island Marina с морскими принтами и Ghost Piece с элементами военной экипировки. В корнере представлены также классические джинсы, поло, свитшоты, теннисные туфли, бейсболки, сумки, ремни и изделия из кожи.

Помимо классики в магазин привезли и дизайнерскую линейку Stone Island Shadow Project. Специально к новому сезону здесь появилась также коллекция Alligator Camo, вдохновленная польской военной униформой.

Пространство оформили по проекту дизайн-бюро Zeichenweg TM. Интерьер выполнили с элементами промдизайна — алюминиевыми панелями, крепежными модулями, стойками из нержавеющей стали и промасленного дуба. При этом концепция магазина реализована в формате гардеробной комнаты.

На четвертом этаже ЦУМа также доступна детская линия Stone Island Junior для детей от четырех до четырнадцати лет.

Источник: пресс-служба ЦУМа