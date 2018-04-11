Работающие в России магазины одежды и обуви предупредили о предстоящем увеличении цен из-за роста курса доллара и евро.

В Finn Flare заявили, что ретейлерам придется повысить цены к осени, если курс рубля не вернется на прежние позиции. В Baon уточнили, что это отразится в первую очередь на зимних коллекциях. При этом цены не будут увеличиваться на столько же, на сколько и курсы: если доллар подорожает на 20 %, то для потребителей цена увеличится на 10 %, так как еще 10 % между собой разделят сами продавцы и поставщики.

В сети по продаже обуви и аксессуаров «Эконика» отметили, что роста цен удастся избежать, если колебания курса не превысят 5–10 %. С этим согласились и в «Обуви России».

По итогам 2017 года доля импорта на российском рынке обуви составила 80 %. В Baon уточнили, что производят в России лишь 20–25 % продукции. В Finn Flare рассказали о 80 % импорта — компания закупает за рубежом в том числе ткани и фурнитуру.

Ранее биржевые курсы доллара и евро в России обновили свои максимумы с 2016 года. Причиной обвала стоимости российской валюты аналитики называют санкции США против бизнесменов из так называемого кремлевского списка.

Источник: «Коммерсантъ»