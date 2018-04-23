Компания Zara запустила приложение дополненной реальности для шоппинга Zara AR.

Функция доступна посетителям магазинов в торговом центре «Европейский» в Москве и в доме Мертенса в Санкт-Петербурге, где установили специальные подиумы. Проект запустили еще в 120 магазинах по всему миру и в онлайн-магазине zara.com.

Воспользоваться технологией можно, просканировав графический код через приложение Zara AR. При наведении смартфона на указатель модели Zara оживают: разговаривают и демонстрируют лимитированную коллекцию SS-2018. Здесь же, в приложении, можно заказать понравившуюся вещь. Кроме функции шопинга, Zara AR позволяет посетителям сделать с голограммами фото для соцсетей.

Cкачать приложение для Android и iOS можно здесь, а воспользоваться в магазинах — до 3 мая.

Источник: представители Zara