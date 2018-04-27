Петербургский бренд St. Friday Socks выпустил серию носков с цитатами Довлатова, Достоевского и Бродского. На носки нанесли надписи: «Право имеющий», «Тварь дрожащая», «Да, я выпил» и другие.

Эта серия является частью большой литературной коллекции, которая выйдет в середине мая. В нее войдут не только носки, но и зонтики, футболки и белье.

Приобрести носки можно на сайте производителя. Стоимость одной пары составляет 399 рублей.

St. Friday Socks St. Friday Socks

Ранее бренд выпустил носки в коллаборации с Третьяковской галереей, российскими музыкальными группами и «Союзмультфильмом». The Village рассказывал о создании марки St. Friday Socks.

Источник: St. Friday Socks