«Тварь дрожащая»: Литературные носки St. Friday Socks
Петербургский бренд St. Friday Socks выпустил серию носков с цитатами Довлатова, Достоевского и Бродского. На носки нанесли надписи: «Право имеющий», «Тварь дрожащая», «Да, я выпил» и другие.
Эта серия является частью большой литературной коллекции, которая выйдет в середине мая. В нее войдут не только носки, но и зонтики, футболки и белье.
Приобрести носки можно на сайте производителя. Стоимость одной пары составляет 399 рублей.
Ранее бренд выпустил носки в коллаборации с Третьяковской галереей, российскими музыкальными группами и «Союзмультфильмом». The Village рассказывал о создании марки St. Friday Socks.
Источник: St. Friday Socks
КомментарииПодписаться