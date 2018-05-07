Российские дизайнеры выпустили линейку одежды к инаугурации Владимира Путина.

В лимитированную коллекцию под названием «070518» вошли 27 вещей, украшенных символикой в виде профиля президента, триколора и гербов. Стоимость футболок, свитшотов, бомберов, кепок и браслетов варьируется от 705 до 18 318 рублей.

В создании линейки приняли участие девять брендов: Atelier B by Gala B, Artem Shumov, Igor Gulyaev, Arut Mscw, Sensus Couture, N.Legenda, Za_Za, DoubleAStudio и Kondakova.

Ранее The Village рассказывал, как россияне отнеслись к «игуанизации» Путина и насколько население довольно результатами его деятельности на посту президента.

Источник: интернет-магазин Aizel