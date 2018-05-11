Фандрайзинговый магазин «Навальный 2018» выпустил чехлы для всех моделей айфонов, начиная с пятой серии.

Силиконовые чехлы представлены в двух цветах: голубом и красном. На каждом чехле изображены желтые уточки, ставшие символом протеста после выхода фильма Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон».

Фандрайзинговый магазин «Навальный 2018» выпустил новые чехлы для iPhone 5, 6, 7, 8 и 10 серий:https://t.co/FMdjnX9mYDhttps://t.co/RM6AfTjkZr

Поддержите работу штабов приятной покупкой! pic.twitter.com/oj86fOF3zU — Команда Навального (@teamnavalny) 11 мая 2018 г.

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В марте 2017 года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выпустил расследование «Он вам не Димон» о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева. В фильме в том числе говорилось о доме для уточки на территории загородной резиденции у города Плес, которой якобы пользуется глава правительства.

Источник: команда Навального