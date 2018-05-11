Чехлы с уточками для айфонов от команды Навального
Фандрайзинговый магазин «Навальный 2018» выпустил чехлы для всех моделей айфонов, начиная с пятой серии.
Силиконовые чехлы представлены в двух цветах: голубом и красном. На каждом чехле изображены желтые уточки, ставшие символом протеста после выхода фильма Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон».
Заказать доставку товара можно в любой город России.
В марте 2017 года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выпустил расследование «Он вам не Димон» о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева. В фильме в том числе говорилось о доме для уточки на территории загородной резиденции у города Плес, которой якобы пользуется глава правительства.
Источник: команда Навального
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