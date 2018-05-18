Бренд Pinpinpin.it проекта Heart of Moscow представил металлические значки к чемпионату мира по футболу.

Серия под названием «World XI» вдохновлена ярчайшими моментами в истории мирового футбола и величайшими футболистами прошлого, такими как Пеле, Марадона и Джордж Бест. Также в коллекции представлены значки с Львом Яшиным и Эдуардом Стрельцовым.

Значки стоимостью от 300 рублей доступны в отдельных магазинах «Республика», Третьяковской галерее, музее «Гараж», универмаге «Цветной» и парке «Зарядье», а также на сайте Pinpinpin.it.

Как Heart of Moscow стал самым известным брендом сувениров, читайте в материале The Village.

Источник: представители проекта