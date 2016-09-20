К выбору очков — особенно тех, что предназначаются для коррекции зрения — стоит подойти с особой тщательностью. Носить их придется существенно чаще, чем любимый свитер или кроссовки, а неправильно подобранная пара грозит постоянным дискомфортом и даже головными болями.

Эксперт по подбору очков Pimp Your Eyes Юля Ким рассказывает, на что нужно обратить внимание при примерке очков, как проще всего подобрать подходящую модель онлайн и не ошибиться с формой оправы.

Самое важное при выборе очков — грамотно подобранный размер оправы. Как правило, каждый производитель указывает параметры оправы сбоку на заушнике. Первое значение — ширина проема для линзы. Второе значение — это ширина моста, третье — заушника.

О размерах оправ

Сложно говорить о стандартных размерах в контексте очков: здесь дело обстоит не так просто, как, скажем, с размерами в одежде. Но вполне можно определить диапазоны для каждого размера. Пожалуй, диапазон для самого стандартного S (определяем по ширине линзы) колеблется от 44 до 48 миллиметров. К такому размеру обычно прилагается мост длиной в 18–19 миллиметров и заушник в 144–146 миллиметров.

Это, конечно, усредненные параметры, поэтому ориентироваться только на них не стоит. Все-таки никто не отменял, например, большие носы или узко посаженные глаза. В таких случаях подбор становится сложнее.

С точки зрения классических правил подбора оправа не должна сильно выходить за рамки лица (исключение составляют некоторые формы, созданные, как раз чтобы выйти за лицевую рамку). Верхняя часть каркаса должна или подчеркивать бровь, или закрывать ее на треть.

Когда очки сидят неправильно, бровь обычно или просто скрывается оправой, или попадает в окуляр. Смотрится не очень сбалансированно, но в наше время, честно говоря, на эти правила обращают все меньше внимания. Ив Сен-Лоран, например, всю жизнь носил такие очки — и ничего, блистал.

Еще один нюанс относительно посадки: заушники. Они во всех оправах изначально параллельны друг другу. Желательно, чтобы такими они оставались и во время носки. Правило, конечно, не золотое, но все же. Когда оправа мала, заушники расходятся, давят, быстро разнашиваются. Когда оправа велика, между лицом и очками сбоку появляется заметный зазор.

Что касается мостов (перемычки на носу), их два вида: замочная «скважина» (та самая с винтажным флером) и «седло». Носоупоров разных больше, но самые распространенные — это обычный спаянный и силиконовые на винтах. По идее, если мы говорим про мост «седло», зазора между носом и оправой быть не должно. Вот «скважина» в этом вопросе покладистее, она в принципе создана таким образом, что остается некое пространство между очками и носом.

Людям с широкими переносицами крайне рекомендую носоупоры на винтах. Их можно раздвинуть и плотно посадить очки на носу. Людям с азиатскими носами тоже такие подойдут, но уже из-за банального отсутствия переносицы. Стандартным носам, как и овальным лицам, подходит все.

Об очках для коррекции зрения

Хочется отметить важность размера при подборе корригирующих очков (тех, что имеют оптическую силу. — Прим. ред.). Тут, как говорится, оправа подбирается не красоты ради, а пользы для. Фишка в том, что изначально во всех оправах стоят пластиковые шаблоны без коррекции зрения (фальшлинзы, демолинзы, заводские линзы — их называют по-разному). Их в любом случае нужно менять на оптический полимер CR39 (аллилдигликолькарбонат).

И самое интересное начинается как раз тогда, когда мы подбираем такие линзы по рецепту в какую-то конкретную оправу. Все дело в том, что оптическая линза (неважно, какая у нее диоптрийная мощность) имеет фокусный центр. Он расположен в самом центре линзы. Очень важно, чтобы фокусный центр самой линзы совпадал со зрачком, иначе есть риск того, что человек ничего не увидит.

Если глаз попадает в геометрический центр линзы, то это показатель грамотно подобранной оправы. Что делать, если глаз расположен плохо относительно центра? В таком случае мастер устанавливает оптическую линзу в соответствии с индивидуальным PD (межзрачковым расстоянием. — Прим. ред.) человека.

Ну и, конечно, очевидная причина в пользу грамотных размеров — банальное ощущение пропорций (окей, Айрис Апфель можно все).

О правильной форме оправы

Если говорить про подбор формы, то правила достаточно простые: круглому лицу — угловатые очки, квадратным — круглые и так далее. В общем, форма очков должна нивелировать так называемые недостатки лица и подчеркивать сильные стороны. Все как в макияже и одежде. Мы не ретрограды, поэтому от нас часто уходят круглолицые красивые люди в красивых круглых панто. Все-таки мы стараемся подходить к выбору формы комплексно. Но примитивные правила сочетания фигур не просто так придуманы: если круглолицая девушка наденет оправу формы cat eye, ее лицо и правда по-красивому вытянется, станет стройнее.

Если мы говорим про очки для постоянной носки или коррекции зрения, самое важное — полностью почувствовать на себе оправу в момент примерки. Можно повертеть головой и посмотреть, комфортно ли очки сидят на носу. Нигде не давят? После целого дня в офисе в тесных очках голова может здорово разболеться, особенно в местах заушников.

Часто примеряя оправу, человек забывает, что после установки линз вся конструкция станет чуточку тяжелее за счет оптики. Поэтому вертите, пожалуйста, головой. Кстати, при подборе солнцезащитных очков мы на этот момент обращаем особое внимание. Лето, солнце, жара, себум на лице — и очки оказываются где-то в районе кончика носа.

Если очень хочется заказать очки в интернете, то можно ориентироваться на параметры своих старых очков и прежнюю форму оправы.

Цвет оправы

Немного тяжелее говорить про цвета. Конечно, есть всякие разные цветотипы «весна», «зима» и иже с ними, но мы в работе этим не пользуемся вообще. Понятно, что человеку с очень светлой кожей и волосами больше подойдет теплый коричневый. Черная оправа на таком лице заберет много внимания на себя, но кто сказал, что это плохо?

Зачастую под классикой люди подразумевают черный, коричневый, максимум серый цвета. Черепаховые и оправы янтарных оттенков ничуть не менее универсальны. Практика показывает, что и темный винный тоже прекрасно уживается почти с любым гардеробом. Прозрачный ацетат и прозрачный серый – тоже совершенно повседневные и легкие цвета.

Вообще, тема с цветами очень индивидуальна. Можно выезжать на сочетании комплиментарных цветов, а можно, напротив, за счет цвета гипертрофировать акцент на очках.

Что касается каких-то трендов, то за последние пару лет набрала популярность форма с винтажным флером — например, круглые панто или форма мягкого квадрата с переносицей keyhole.

Клиенты, особенно молодежь, все реже выбирают универсальные прямоугольные оправы и все больше внимания обращают на оверсайз очки. Среди девушек лидером все также остаются разные вариации формы cat eye, среди парней — угловатые, немного брутальные оправы.

фотографии: обложка, 1 – gerrardkop - stock.adobe.com, 2 – scenery1 - stock.adobe.com