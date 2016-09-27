ВещиЧто покупать у Uniqlo U
Самая ожидаемая коллекция осени, созданная для японского масс-маркета бывшим креативным директором Hermès
Этим летом стало известно, что дизайнер Кристоф Лемэр станет частью команды японского масс-маркета Uniqlo. Сотрудничество принесло первые результаты уже в начале осени: в октябре в продажу поступит линия U, разработанная совместно с Лемэром. Сам Лемэр стал креативным директором нового парижского исследовательско-проектного центра Uniqlo R&D и линейки Uniqlo U.
Справедливости ради, для дизайнера и японского масс-маркета это уже не первый опыт совместной работы. Лемэр создал две коллекции для Uniqlo совместно с Сарой-Лин Тран: в них вошли однотонные минималистичные вещи свободного кроя. Теперь же сотрудничество обещает быть еще более продуктивным и интересным.
Кто такой Лемэр и почему это важно?
Кристоф Лемэр сотрудничал с такими марками, как Yves Saint Laurent и Thierry Mugler, а также работал на Christian Lacroix и Lacoste. Он был креативным директором модного дома Hermès, откуда ушел в 2014 году. Сейчас Лемэр возглавляет собственную марку Lemaire, которую выгодно отличает предельная простота и лаконичность форм. Строгие пальто, свитеры крупной вязки и преимущественно природных оттенков, тонкие водолазки и свободные брюки-кюлоты — краткий пересказ главных хитов бренда — можно было застать в прошлой коллаборации Uniqlo и Lemaire. Тогда почти все вещи из линейки раскупили в считаные часы, а дольше недели на рейлах провисели только мужские свитеры и пальто размера XXL.
Заинтересованность японского масс-маркета закономерна. При всей технологичности, добротном качестве и изобилии ассортимента и расцветок назвать Uniqlo модной маркой можно с натяжкой. Привлечение в меру популярного и коммерчески успешного дизайнера первого эшелона — отличная возможность поправить имидж бренда.
Что получилось на этот раз?
Если раньше дизайнер обращался к эстетике собственного бренда (которая во многом совпадала с эстетикой японского масс-маркета), то теперь в коллекции преобладают еще более базовые вещи на каждый день. Максимально удобные, технологичные и универсальные.
В коллекцию вошли свитеры и кардиганы в рубчик, стеганые пуховики оверсайз, классические пальто и ветровки, бомберы, шерстяные платья по фигуре и брюки — всего 52 женских вещи и 35 мужских. Все они выполнены в традиционных приглушенных тонах, свойственных Lemaire, — винном, цвета хаки и темно-зеленом, стальном сером, пыльно-желтом и бежевом.
Что из этого покупать?
Мужские и женские вещи по сезону — свитеры из кашемира, шерстяные пальто, юбки из мериноса и кардиганы с широким поясом, а также теплые аксессуары. Uniqlo всегда удавались базовые вещи с выдающимся составом (хлопок, шерсть, кашемир и минимум синтетики). Cерия U — лучшее тому подтверждение.
Женское
Пальто едва ли не самого удачного фасона: будет сочетаться и с замшевыми ботфортами, и с джинсовыми кюлотами и парой ярких кроссовок.
Шерстяное пальто, 14 999 рублей
Поиски правильного пуховика (а особенно недорогого) редко оборачиваются удачей. Поэтому, если любимая модель Cyrille Gassiline кажется слишком легкой, присмотритесь к этому горчичному.
Пуховик, 9 999 рублей
Платье, 7 999 рублей
То самое идеальное зимнее платье — кашемировое, с длинным рукавом и правильной длины. Помимо синего, можно выбрать бордовую, белую или черную расцветки.
Оливковая юбка миди из мериносовой шерсти сослужит добрую службу в ближайшие восемь месяцев, да и прохладным летним вечером придется кстати.
Юбка, 4 999 рублей
Такой же кардиган выходил и в предыдущей коллаборации Uniqlo x Lemaire. Так что, если в прошлый раз подходящего размера или расцветки вам не досталось, самое время восполнить потерю.
Кардиган, 7 999 рублей
Такой же свитер, скажем прямо, можно найти в коллекции самого Lemaire. Правда, заплатить за него придется примерно в десять раз больше. А если есть легальная возможность сэкономить, почему бы и нет?
Свитер, 4 999 рублей
Среди аксессуаров самым примечательным оказался стеганый рюкзак. Выглядит он поинтереснее многих кожаных сумок, а зимой еще и удачно ляжет поверх пуховика.
Рюкзак, 1 999 рублей
Мужское
Пиджак в стиле милитари из плотной непромокаемой ткани пригодится ближе к весне. А сейчас его можно носить в качестве дополнительного слоя тепла с пуховиком или паркой.
Пиджак, 6 999 рублей
Непромокаемые с одной стороны и утепленные с другой — станут отличной парой стеганому рюкзаку и горчичной парке.
Варежки, 1 499 рублей
Тонких кашемировых водолазок достаточно и в основной коллекции Uniqlo, а самую теплую лучше искать в линейке U.
Свитер, 6 999 рублей
Шерстяные брюки в масс-маркете можно найти разве что в Uniqlo. Или купить у Norse Projects и Our Legacy, заплатив вдвое больше.
Брюки, 5 999 рублей
Непромокаемое пальто окажется особенно кстати, когда посреди декабря зарядит бесконечный снег с дождем.
Пальто, 9 990 рублей
Где искать?
Коллекция поступит в продажу в середине октября и будет продаваться в московских магазинах Uniqlo в «Атриуме», «Охотном Ряду», «Метрополисе», «Европейском» и петербургской «Галерее».
обложка: Uniqlo
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