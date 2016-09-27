Этим летом стало известно, что дизайнер Кристоф Лемэр станет частью команды японского масс-маркета Uniqlo. Сотрудничество принесло первые результаты уже в начале осени: в октябре в продажу поступит линия U, разработанная совместно с Лемэром. Сам Лемэр стал креативным директором нового парижского исследовательско-проектного центра Uniqlo R&D и линейки Uniqlo U.

Справедливости ради, для дизайнера и японского масс-маркета это уже не первый опыт совместной работы. Лемэр создал две коллекции для Uniqlo совместно с Сарой-Лин Тран: в них вошли однотонные минималистичные вещи свободного кроя. Теперь же сотрудничество обещает быть еще более продуктивным и интересным.