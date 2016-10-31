Московская осень ближе к ноябрю плавно перетекает в зиму — и шерстяное пальто все чаще уступает место куртке или объемному пуховику. Найти подходящую модель, которая прослужит не один сезон и будет исправно греть в холода, при желании можно и в масс-маркете или у марок средней ценовой категории. Рассказываем, на какие куртки обратить внимание прямо сейчас.
Uniqlo, 9 999 рублей
Коллекция Кристофа Лемера для Uniqlo еще осталась в «Атриуме» и «Охотном Ряду» (в последнем выбор чуть скромнее). Именно в ней найдется универсальный и на удивление теплый для масс-маркета стеганый пуховик. Наполнитель — пух; конструкция, как всегда, хитрая; куртка легко сворачивается и умещается в небольшой мешок.
Monki, 10 000 рублей
Про симпатичную куртку-облачко Monki мы уже рассказывали. Вариант чуть серьезнее — длинная оверсайз-куртка, в которую при желании можно завернуться как в одеяло.
Trends Brands, 9 990 рублей
В собственной коллекции Trends Brands есть и объемные пуховики, и приталенные модели, скроенные на манер пальто, и укороченные куртки. Из примечательных деталей этой модели средней длины — аккуратный воротник и жизнерадостный голубой цвет.
Uniqlo, 9 999 рублей
В мужской коллекции Uniqlo U нашлось место и длинным паркам, и коротким пуховикам-дутикам. Последний не сковывает движений и подходит тем, кто привык много ходить даже в непогоду.
The North Face, 18 290 рублей
Американская марка была создана путешественником Дугласом Томпкинсом, который лучше многих представляет, что такое комфорт и практичность. Пуховик с утеплением из гусиного пуха достаточно легкий, но благодаря плотному материалу и высокому вороту защитит от ветра и холода.
Topman, 5 000 рублей
Куртка Topman рассчитана на дождливую и ветреную, хоть и не слишком холодную британскую зиму. Непременные атрибуты — высокий воротник, который защитит от ветра, и специальная водоотталкивающая пропитка материала на случай дождя.
Zara, 6 999 рублей
Zara выпускает в меру теплые и универсальные зимние куртки каждый сезон. В нынешней коллекции самая практичная, пожалуй, вот эта бордовая. Стоит она совсем нестрашных денег, а сочетаться будет и со спортивными штанами, и с офисными брюками и рубашкой.
Mango, 8 999 рублей
Объемный пуховик Mango подкупает двумя качествами. Во-первых, ладно скроенную модель можно носить даже с нарядными вещами вроде платья с люрексом или лаковых ботильонов. Во-вторых, наполнитель пуховика — перо и пух, так что греть он будет как надо.
Topshop by Ivy Park, 11 000 рублей
Наряд для тех, кто не готов переставать блистать из-за скверной погоды. Инопланетный дутый пуховик из линейки Ivy Park настолько приметный, что сочетать его лучше с нейтральными вещами в спортивном стиле.
Обложка: trendsbrands.ru
КомментарииПодписаться