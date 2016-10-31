Московская осень ближе к ноябрю плавно перетекает в зиму — и шерстяное пальто все чаще уступает место куртке или объемному пуховику. Найти подходящую модель, которая прослужит не один сезон и будет исправно греть в холода, при желании можно и в масс-маркете или у марок средней ценовой категории. Рассказываем, на какие куртки обратить внимание прямо сейчас.