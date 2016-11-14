В вопросе выбора нижнего белья девушки делятся на два лагеря: одни уверены, что главное — удобство, другие не могут отказать себе в тонком кружеве и необычном сплетении бретелей (что, впрочем, не отменяет важности первого критерия). В долгоиграющих спорах о том, кто же прав, есть решение — пошив белья на заказ по индивидуальным меркам.
В этом случае вы будете уверены в удобстве комплекта (ведь он будет сконструирован по вашим меркам), а также не упустите эстетическую составляющую, обсудив с дизайнером все нюансы. Среди отечественных брендов немалое количество тех, кто предоставляет такую услугу. Рассказываем о некоторых из них.
Zenia Maximova
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Марка появилась год назад. Дизайнер Женя Максимова живет в Сочи, а производство белья базируется в Москве. Позиция марки крайне проста: «Мы избавились от лишнего, чтобы простота стала провокационно сексуальной». Действительно, сложных конструкций Женя не придумывает, а берет привычные для большинства силуэты, дополняя их интересными, но не перегружающими вещь деталями.
Индивидуальный пошив комплекта из основной коллекции марка не осуществляет, так как линия рассчитана на определенный тип фигуры, а вот для особых случаев дизайнер с радостью придумает необычный вариант. Особый случай — это свадьба, медовый месяц или свидание, белье для будущих мам, поясняет Женя.
«Готова в режиме онлайн обсудить фасон будущего комплекта, отрисовать эскиз, выбрать ткань и отшить. Но только в том случае, если девушка готова шить белье без примерки или живет в Сочи», — говорит дизайнер. Связаться с Женей можно в WhatsApp, в личных сообщениях в Instagram или в Facebook.
Summersoul Intimates
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Интернет-магазин Summersoul Intimates
Санкт-Петербург
Museum59
наб. реки Мойки, 59
+7 (921) 966–71–18
Fligel
пл. Восстания, 24
+7 (812) 986–94–97
Несмотря на молодость марки (Summersoul Intimates существует всего полтора года), тонкие кружева и сложные сплетения лент уже находят своих обладательниц по всему миру. Собственное производство сосредоточено в Новосибирске, а все процессы выполняются вручную. У Summersoul Intimates можно найти как ежедневные, так и вечерние комплекты. Марка не боится необычных фактур и отлично с ними справляется.
По вопросам индивидуального пошива можно обратиться в Direct в Instagram, а также написать в Facebook и «ВКонтакте».
«Еще в детстве я любила создавать что-то своими руками. Мне нравилось не только моделировать, но и самой воплощать придуманное в жизнь, работать с материалами», — рассказывает дизайнер марки Кристина Семкив. «Я выучилась на архитектора, и к моим техническим умениям и способностям прибавилось еще и совершенно другое видение. После университета я стала пробовать шить одежду и белье для себя, так как купить что-то подходящее в магазине всегда было проблемой из-за размерной сетки, особенно в случае с бельем. Мне захотелось сделать что-то изящное и в то же время практичное, что я могла бы носить каждый день, а не положить в шкаф для особого случая. Так я начала шить сначала для себя, потом для подруг, а потом белье стали заказывать незнакомые люди». Semkiv Underwear два года, и, по словам самой создательницы, ей хочется, чтобы девушка чувствовала себя особенной каждый день. Поэтому и белье, которое Кристина отшивает собственноручно в Самаре, всегда создается по индивидуальным параметрам. Заказать понравившуюся вещь можно в Instagram или во «ВКонтакте».
LOVEgoods Lingerie
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Москва
Podium Market
ул. Охотный Ряд, 2
+7 (495) 225–02–05
Санкт-Петербург
наб. реки Мойки, 59
+7 (921) 966–71–18
Каменноостровский пр-т, 17
+7 (962) 685–13–65
Бренд появился в 2015 году в Омске, там же сегодня находится и само производство. Покорив жителей города, белье LOVEgoods вышло далеко за его пределы, а марка разрослась до большой профессиональной команды, которая искренне верит в то, что все женщины прекрасны.
Женскую природу и красоту марка подчеркивает аккуратными деталями, которые сохраняют первоначальный вид даже спустя какое-то время. В арсенале марки, помимо белья и боди, есть также специальные варианты для невест и купальники.
Angel Of Passion Lingerie
Где купить
Москва
Podium Market
ул. Охотный Ряд, 2
+7 (495) 225–02–05
Основательница Angel Of Passion Алена Позднихоренко по образованию психолог. Поэтому о значимости комфорта в отношении одежды, вплоть до нижнего белья, она знает не понаслышке. Помимо этого, Алена окончила Академию бизнеса и управления, что помогло ей за короткий период развить марку практически с нуля до флагманского бутика. «Мы не продаем нижнее белье и одежду для дома, наш продукт — комфорт», — говорит Алена.
Марка предлагает пошив одежды для дома на заказ. Приобрести шелковый халат или пижаму можно и во флагмане марки на «Флаконе». А еще эти комплекты имеют все шансы стать отличным подарком для близкой подруги, сестры или мамы.
Петербургская марка F3 Studio существует уже три года и за это время прошла путь от простых и лаконичных наборов нижнего белья до комплектов из тонкого кружева и лент. Марка использует преимущественно натуральные материалы — шелк и хлопок, а также кружево и сетку. У F3 Studio можно найти бюстгальтеры, бикини с боковыми завязками, пояса-ленты и боди (все преимущественно белых и черных цветов), а также купальники и одежду для дома — топы и шортики с кружевными вставками.
Обложка: lovegoodslingerie.ru
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