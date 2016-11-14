В вопросе выбора нижнего белья девушки делятся на два лагеря: одни уверены, что главное — удобство, другие не могут отказать себе в тонком кружеве и необычном сплетении бретелей (что, впрочем, не отменяет важности первого критерия). В долгоиграющих спорах о том, кто же прав, есть решение — пошив белья на заказ по индивидуальным меркам.

В этом случае вы будете уверены в удобстве комплекта (ведь он будет сконструирован по вашим меркам), а также не упустите эстетическую составляющую, обсудив с дизайнером все нюансы. Среди отечественных брендов немалое количество тех, кто предоставляет такую услугу. Рассказываем о некоторых из них.