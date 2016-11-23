Кроссовки из удобной пары для пробежки давно превратились в главную обувь городского жителя. Самые смелые сочетают их со свадебным платьем, другие же носят на работу, на вечеринку и прогулку с собакой в ближайшем парке. Что вполне закономерно — мало какая обувь способна потягаться с кроссовками в плане удобства и универсальности. Единственный вопрос, который по-прежнему вызывает споры, — настолько ли всесезонна эта пара обуви и подходят ли кроссовки для московской зимы.

Чтобы разрешить этот вопрос, мы обратились к экспертам и узнали, какие кроссовки они считают подходящей для зимы и при какой температуре их можно носить.

Команда магазина Kixbox:

«Носить кроссовки зимой, конечно, можно. Более того, многие кроссовки изначально довольно неплохо справляются с холодом. Это заслуга особенностей конструкции. Основные теплопотери обуви происходят через подошву, при контакте с холодной землей. Подошвы кроссовок изготавливают из легких мелкопористых полимеров вроде EVA. Это нужно для того, чтобы снизить вес и улучшить амортизацию, но при этом затрудняет потерю тепла. Поэтому в обычных беговых кроссовках ноги иногда мерзнут меньше, чем в тяжелых ботинках на плотной резиновой подошве.



Но московская зима — это не только холод, но еще и снег, вода, ветер и грязь. Поэтому большую часть кроссовок лучше оставить до весны и выбирать из тех вариантов, которые действительно помогут пережить зиму. Таких вариантов три.



Первый, самый очевидный и дорогой, — это специальные зимние и демисезонные кроссовки. Этим направлением сейчас активно заняты, например, Nike. Дизайнер Дилан Рааш, отвечающий за линию SneakerBoots, до работы в Nike занимался разработкой обуви для сноуборда и горных лыж. Этот опыт разработки спортивной зимней экипировки он теперь адаптирует для городской обуви.

Получаются довольно серьезные кроссовки для самой непростой погоды: с водостойкими материалами верха, ветро- и влагозащитными мембранами, зимним нескользящим протектором. Nike часто использует в осенне-зимних кроссовках подкладку из неопрена — материала, из которого изготавливают гидрокостюмы. Это тоже наследие спортивных технологий: изначально эластичный неопрен использовали для более комфортной и надежной фиксации стопы в беговых кроссовках. Но, кроме этого, этот материал хорошо изолирует тепло и создает дополнительный слой влагозащиты, поэтому неплохо работает и в зимней обуви. Специальные зимние городские кроссовки, естественно, лучше всего подходят для московской зимы, но отличаются высокой ценой и порой выглядят довольно громоздко.



Грань между такими зимними кроссовками и ботинками очень размыта. Существует довольно много моделей, в которых использованы спортивные материалы и решения, но выглядят они при этом скорее как ботинки. Это, например, нейлоновые утепленные хайкеры Back-to-Berkeley от The North Face или обувь марки Native. Последние целиком изготовлены из упомянутого выше EVA и оборудованы подкладкой из толстого неопрена. Довольно уникальное решение, которое не боится мороза и грязи, но и с кроссовками его роднит в основном вес и технологические решения. Внешне это скорее хайкеры.



Второй вариант, компромиссный, — это сезонные модификации классических моделей: Reebok Classic Leather с подкладкой из искусственного меха, adidas Stan Smith с мембраной Gore-Tex и так далее. Как правило, такие модели сохраняют все черты классического силуэта, но лучше оснащены для плохой погоды. Хороший выход для тех, кто прикипел к классике и не готов впускать в свой гардероб технологических неопреновых монстров с тефлоновым покрытием.



Третий вариант — это просто обычные кроссовки, которые могут пережить зиму. Если аккуратно подойти к выбору, тщательно ухаживать за обувью и не торчать часами на морозе, это вполне посильная задача. В этом случае лучше забыть про текстиль и замшу. Неплохо себя зимой показывают кроссовки с верхом из качественной кожи и выраженным протектором, вроде классических New Balance. Если возможности купить сезонную обувь нет, то можно заняться техническим оснащением самостоятельно: хорошие носки и водоотталкивающий репеллент превращают летние кожаные кроссовки в демисезонные. Лайфхак на случай, если все совсем сурово: специальные аутдор-стельки на основе аэрогеля, которые могут помочь сберечь пальцы до весны. Но лучше, конечно, подумать о зимней обуви заранее».

The North Face,

11 990 рублей

Native, 7 490 рублей

New Balance, 12 990 рублей

Команда концепт-стора «Кузнецкий Мост 20»:

«С того момента как кроссовки стали универсальной обувью для любого повода, наша жизнь, признаемся, стала сильно проще. И московская зима — не повод их снимать.

Не любую пару кроссовок можно носить с появлением снега и, как результата, слякоти вперемешку с дорожными реагентами. Лучшие варианты сочетают в себе современные синтетические материалы, в частности водоотталкивающие и утепленные. Ухаживать за обувью в этот период нужно особенно трепетно. Пренебрегать чисткой любимой пары не стоит: никакие продвинутые материалы не спасут вас от влаги и холода, если не позаботиться об обуви.

Лучшие кроссовки на зиму найдутся у Reebok, adidas Originals, Puma. Одна из самых удачных моделей — высокие Classic Leather Mid Sherpa II Perfect Split от Reebok. Гарантия тепла — подкладка из искусственного меха Thinsulate. Резиновая подошва устроена таким образом, что не скользит. Эта особенность касается и любимой всеми модели Reebok Classic Leather, которую тоже можно уверенно носить зимой.

adidas Originals Stan Smith — модель универсальная и уже многие годы выходит в нескольких вариациях, как раз пригодных для зимы. Есть варианты и на шнуровке, и на липучках. Кому как больше нравится.

Puma вместе с Рианной, кажется, нашли тот самый компромисс между практичностью и приятным внешним видом. Криперы Fenty Creeper by Rihanna отлично подходят для ранней зимы. Факт: на такой платформе удобно ходить по снегу и льду».

Гоша Рубчинский x Reebok,

13 400 рублей

Илья Клён, креативный директор Sneakerhead:

«В Москве зима сурова: все тротуары в соли, снега как такового на дороге мало, лужи и снежная каша занимают всю площадь тротуаров.

Зимой вполне спокойно можно обойтись кроссовками на толстой подошве с шерстяным носком или более утилитарным вариантом — теплой и опять же шерстяной стелькой. Сейчас любимые кроссовки можно обработать и специальным средством для защиты поверхности от воды — крупные бренды давно все сделали за нас.

Самая удачная линейка зимней городской обуви, на мой взгляд, — это сникербуты от Nike. В минус 30 они вас, конечно, не спасут, но именно для московской зимы подходят просто идеально. Это специально доработанные для зимы кроссовки, не массивные и не тяжелые. Мои фавориты — Air Max 90 Utility и Air Max 95 SneakerBoot, созданные на основе любимой модели столичных рейверов».

Nike, 10 990 рублей

adidas Originals,

7 990 рублей

Команда магазина Street Beat:

«Тяжело представить, но всего лишь пять лет назад практически не существовало кроссовок в категории „лайфстайл“, в которых можно было бы ходить зимой. Сейчас ведущие мировые марки могут похвастаться в своих зимних коллекциях как минимум двумя-тремя моделями, устойчивыми к морозам. Такая обувь сделана на базе классических баскетбольных или беговых моделей. Кроссовки от своих обычных вариаций отличаются улучшенным протектором на подошве, утеплителем и (в некоторых случаях) переработанным силуэтом. Стоит ли носить такую обувь зимой? Конечно, стоит, но ничто не отменяет того факта, что при минус 30 градусах даже в ботинках будет холодно, если долго находиться на морозе.

Если говорить о московской соли и снеге, от которых никуда не деться, то в Street Beat продаются два средства для обработки изделий из замши: Crep Protect и Sneaker Protector, а для кожи подойдет защитный крем Leather Care.

Для того чтобы наносить эти средства, стоит воспользоваться специальной щеткой и снять с кроссовок слой грязи, потому что спрей, нанесенный на загрязненную обувь, ложится неровно, из-за чего повышается вероятность появления подтеков и разводов от влаги и соли. После всех процедур не нужно пользоваться обувью на протяжении одного дня. Также не стоит забывать, что влагоотталкивающей пропиткой необходимо пользоваться по мере необходимости, а не раз в сезон.

Сушить кроссовки стоит только при комнатной температуре, используя либо грелки для обуви, либо бумажные вставки, которые идут в комплекте. Настойчиво не рекомендуется сушить обувь на балконе, так как вода может просочиться в микротрещины, из-за чего, когда она замерзнет, обувь потрескается. Также не стоит сушить кроссовки на батарее — из-за того, что клей, которым соединены подошва и верх, от перепада температур теряет соединительные свойства. Сами кроссовки, в отличие от летних вариаций, сделаны из материалов, которые устойчивы к низким температурам, что не позволяет портиться подошве и верху. Выдерживают они температуру до минус 15, что подойдет для зимы, которая установилась в Москве в последнее десятилетие».

Asics, 11 990 рублей

Команда Reebok:

«Когда мы выбираем кроссовки для зимы в городе, стоит учитывать, что обуви предстоит столкнуться не только с ожидаемым холодом, но и с грязью, лужами из подтаявшего снега и реагентами. Поэтому при выборе модели стоит обращать внимание не только на дизайн кроссовок, но и на материалы, из которых они выполнены.

В идеале верх кроссовок должен быть сделан из натуральной кожи с водоотталкивающей пропиткой. Еще один отличный, суперстойкий вариант — это кроссовки с технологией Gore-Tex, которая обеспечивает полную водонепроницаемость и хорошую теплоизоляцию, вместе с тем гарантируя отвод влаги изнутри. Поэтому в кроссовках, верх которых снабжен мембраной Gore-Tex, можно не только ходить по московским улицам, но и заниматься бегом на открытом воздухе.

Также обратите внимание на подошву зимних кроссовок: она должна быть толстой, прочной и рельефной: специальные углубления и канавки обеспечат необходимое сцепление, а значит, не дадут вам поскользнуться на льду.

Для холодной зимы рекомендуется выбирать кроссовки с утеплителем внутри, например со стриженой овчиной. Она не только эффективно сохраняет тепло, но и обладает естественными антибактериальными свойствами, предотвращая возникновение неприятного запаха. В обуви с таким утеплителем спокойно можно ходить и в минусовую температуру, вплоть до минус 10–15 градусов. Выбирайте кроссовки с вынимающимися стельками — так вы всегда сможете при необходимости легко постирать или высушить их, не прибегая к сложным манипуляциям с кроссовками».

Reebok, 8 690 рублей

Никита Сердюк, специалист по продукту и инновациям Nike:

«Кроссовки Nike SneakerBoots разработаны специально для зимы — утепленные классические и ультрасовременные модели готовы противостоять холодной и мокрой погоде. В коллекции этого года многие модели сникербутов сделаны с использованием технологии Flyknit, которая традиционно ассоциируется у всех с летней тонкой дышащей обувью. Нам удалось адаптировать этот любимый многими материал под низкие зимние температуры: плетение нитей более плотное, чем в летних моделях. Также на этапе создания кроссовок нити Flyknit покрывают специальной влагоотталкивающей обработкой, которая не позволяет воде и грязи попадать внутрь.

Например, в Nike Lunar Force 1 Flyknit Workboot поверхность Flyknit изнутри дополнена эластичным ботинком внутри ботинка, или носком, который плотно обхватывает ногу и защищает от ветра. Соответственно, внешняя часть кроссовка защищает от попадания влаги, а внутренний носок защищает от проникновения холодного воздуха.

Во многих моделях сникербутов также присутствуют элементы из кожи в передней и задней части для дополнительной защиты, используется шерсть для тепла и светоотражающие элементы для безопасности».

Nike, 13 990 рублей

Nike, 16 990 рублей

Илья Гребенщиков, владелец магазина Brandshop:

«Когда мы говорим об использовании спортивной обуви в морозные зимние дни, мы непременно затрагиваем тему современных технологий. Всего десять лет назад трудно вообще было вести разговор про ношение кроссовок при температуре ниже нуля градусов. Сейчас же это норма.

Производители стараются дать покупателям продукт, сохранивший силуэт самых востребованных моделей и при этом перешедший на новый уровень в области практичности. Наглядным примером такого подхода, безусловно, стоит считать зимнюю модель Reebok Classic Leather с использованием материала Sherpa. Шерпа — искусственный мех, который отлично держит тепло и обладает высоким уровнем износостойкости.

И это только самое простое использование современных технологий. Возьмем для сравнения New Balance MLNBDCA Gore-Tex. Это революция в обувной промышленности. И дело даже не в пресловутом использовании мембраны Gore-Tex, отвечающей за терморегуляцию и влагонепроницаемость, и не в неопреновой вставке, гарантирующей лучшую посадку ноги. Здесь каждый элемент находится на своем месте и играет важную роль в обеспечении абсолютного комфорта при эксплуатации зимой. В этом и есть основной принцип использования инновационных разработок — применять их в совокупности, чтобы продукт был цельным и функциональным.

Раньше эти технологии использовали по отдельности, что весьма сужало область применения обуви. Сейчас все изменилось: легкие кроссовки отлично сохраняют тепло, удобно сидят на ноге и продолжают выглядеть с дизайнерской точки зрения впечатляюще. Ну а хит этой зимы, безусловно, Nike ACG Lupinek Flyknit».

Nike, 16 790 рублей

New Balance, 18 990 рублей

Обложка: store.nike.com