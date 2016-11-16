Один из самых популярных в мире российских дизайнеров Гоша Рубчинский станет дизайнером марки Yeezy рэпера Канье Уэста. Об этом сообщает «Афиша Daily» со ссылкой на источники, близкие к Рубчинскому.

Накануне Канье Уэст прилетел в Москву и встретился с российским дизайнером Гошей Рубчинским. Цель визита не сообщалась, однако в СМИ писали, что на встрече в Public Bar Уэст и Рубчинский, вероятно, обсуждали рабочие вопросы. Пользователи соцсетей тогда предположили, что Канье и Рубчинский планируют выпустить совместную коллекцию.