Mango

Мужская дубленка-авиатор универсальна (как и классические кожаные куртки-косухи Mango — они удаются испанской марке на славу). Модель не устаревает, поэтому прослужит вам верой и правдой долгие годы, а со временем еще и приобретет правильный винтажный вид.

Под такую дубленку подойдут брюки и джинсы, классические и полутреккинговые ботинки. Воротник поднимается и застегивается, защищая шею от ветра.

8 999 рублей