Текст: Анна Елисеева
В условиях непредсказуемой погоды нужна вещь, которая согреет в мороз, а в плюсовую температуру не даст умереть от жары. С этой задачей справляется дубленка. В масс-маркетах и магазинах средней ценовой категории можно найти модель на любой вкус и кошелек. Рассказываем, на какие дубленки стоит обратить внимание прямо сейчас.
Topshop
Байкерская куртка — одна из самых популярных моделей дубленок. Она сочетается как с джинсами, так и с юбкой и платьем любой длины. Эта дубленка Topshop выполнена из стопроцентной овчины — отсюда и цена, нехарактерная для британского масс-маркета. При желании похожую модель из искусственного материала (и за меньшие деньги) можно найти и в других магазинах.
Zara
У дубленки Zara цвет небеленого полотна — звучит и выглядит красиво. Модель не длинная, сядет чуть ниже пояса, отделка — под замшу и флис. Смотрится так нежно, что вряд ли подойдет для брутального образа, зато понравится тем, кто предпочитает классику и готов регулярно наведываться в химчистку (да, светлая верхняя одежда требует дополнительных вложений).
H&M
Тема 60-х время от времени возвращается на подиумы, а затем и в магазины. Этой зимой — в виде дубленок верблюжьего оттенка с отделкой из белой овчины. С кожаными штанами или трикотажным платьем — самое то. Этой осенью H&M создали большую часть дубленок для раздела Premium Quality, что сказалось на их цене. Надеемся, что и на качестве — в лучшую сторону. В онлайн-магазине шведского масс-маркета, несмотря на стоимость дубленки, все размеры уже раскуплены, так что попытать удачу придется в ближайшем к дому H&M.
Gant
Традиционный вариант мужской дубленки, с которым не прогадаешь ни в вопросах стиля, ни в плане практичности. Куртка не сковывает движений благодаря своей легкости. Хотя в сильные морозы с ветром она может оказаться не самой теплой моделью из-за открытой линии шеи, поэтому свитер с горлом и шарф будут очень кстати.
River Island
Этот вариант для тех, кому не хочется носить песочные и черные куртки, а слишком яркие и неординарные быстро надоедают. Бомбер должен защитить от задуваний ветра под куртку и в рукава и обеспечить свободу движений.
Mango
Мужская дубленка-авиатор универсальна (как и классические кожаные куртки-косухи Mango — они удаются испанской марке на славу). Модель не устаревает, поэтому прослужит вам верой и правдой долгие годы, а со временем еще и приобретет правильный винтажный вид.
Под такую дубленку подойдут брюки и джинсы, классические и полутреккинговые ботинки. Воротник поднимается и застегивается, защищая шею от ветра.
Bershka
С дубленкой Bershka можно вдоволь «капустничать». Надеть под нее огромный свитер или плотную рубашку (похожую на куртку), или попробовать уместить под нее джинсовку, что уже давно советуют делать стилисты. Только придется подобрать и утепленные штаны, если вы много передвигаетесь по улице.
Zara
Темно-бежевый цвет дубленки Zara отдает почти в болотный, что и привлекает. Она подойдет приверженцам гранжа: к ней так и просятся узкие темные джинсы, грубые ботинки и нарочито растянутый свитер, как демонстрирует сама марка. Но придется по вкусу и любителям повседневного стиля, которые могут сочетать ее с прямыми синими джинсами, кроссовками и свитшотом.
Stradivarius
Серебряные и золотые цвета занимают немалое место в коллекциях осенне-зимнего сезона. Если не блестящие пуховики, то металлизированные дубленки, как эта модель Stradivarius. Куртка oversize, так что спасительный прием «капуста» может сработать и с ней.
Naf Naf
Naf Naf создали универсальную базовую дубленку вне тенденций, что скорее плюс. Модель прямого кроя выигрышно отличается от других предложений масс-маркета — бомберов и косух, которые не все захотят носить или не придумают, с чем комбинировать. К тому же сейчас на нее действует пускай и небольшая, но скидка.
обложка: H&M
снежинки: Даша Кошкина
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