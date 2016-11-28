Таня Ковырзенкова, основательница марки:

Мне кажется, что пять лет назад среди ювелирных украшений было мало интересных и экспериментальных вещей. Было много классики, а необычные предметы можно было сделать на заказ или отыскать лишь среди бижутерии. Часто девушки, которые искали что-то более современное, говорили: «Я украшения не люблю и не ношу».

Затем настала эра Pandora, но в ней интересен, как мне кажется, не дизайн, а сама задумка (которая, кстати, принадлежит не им, но это другая история).

А последние пару лет мир украшений захватил минимализм. Это связано и с усталостью людей от вида роскоши (они осовременились и расслабились), и в то же время — с экономическими причинами. Кризис влияет на человека так, что он начинает покупать и носить базовые вещи, которые не потеряют своей актуальности еще долгое время.

Нишевые марки становятся все более востребованы. Я думаю, это связано с тем, что люди хотят чего-то особенного, не массового. Поэтому популярны дизайнерские вещи, которые становятся своеобразной связью между дизайнером и клиентом. Всегда приятно знать, что вещь сделана с любовью, человеком, а не конвейером.

Украшения могут сказать очень много, а могут не сообщить ничего. Как правило, сейчас украшения молчат — это же минимализм. Единственное, что они могут рассказать о своем владельце, — это то, что он не хочет своим внешним видом рассказывать о себе ничего и что он имеет представление о модных тенденциях. Другие, более сложные украшения могут рассказать о владельце многое: в первую очередь то, что он открыт к разным проявлениям красоты и не стесняется быть собой.

Если говорить о ближайшем будущем, то я вижу, что, в отличие от прошлого года, когда абсолютными лидерами были серебро и белое золото, сегодня становятся популярны украшения теплых золотых оттенков — розовое и желтое золото.

Я этому очень рада, поскольку в Ms.Marble давно делаю украшения с золотыми элементами и очень люблю сочетание теплого и холодного. Что касается более далекой перспективы, думаю, что будут в ходу яркие крупные украшения гиперболизированных форм, но в Россию это придет еще не скоро.