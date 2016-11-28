ВещиОсновательницы ювелирных марок — о тенденциях будущего года
Серебро против золота, минимализм и сложные формы
Любая тенденция мира моды неизбежно проходит проверку менталитетом — приживется она в определенной стране или нет. Этим руководствуются байеры, просматривая десятки коллекций и выбирая из них самое подходящее.
Российские девушки все чаще делают выбор в пользу минималистичных украшений, без ослепляющих драгоценных камней и причудливой огранки.
И хотя ориентир на минимализм в одежде постепенно сходит на нет (верны ему остаются только избранные), в украшениях сегодня эта тенденция — настоящий лидер, что подтверждает популярность локальных дизайнерских марок и их пополняющийся список.
О том, что изменилось в тенденциях на украшения в России, каково это — развивать собственную нишевую марку и какое будущее ожидает ювелирный рынок, мы поговорили с создателями успешных локальных марок.
Ms.Marble
Ценовой диапазон
1 000–4 000 рублей
Сколько лет существует бренд
1,5 года
Материалы
серебро, позолота, жемчуг, перламутр, полудрагоценные камни, фианиты
@ms.marble
Где можно приобрести изделия
Таня Ковырзенкова, основательница марки:
Мне кажется, что пять лет назад среди ювелирных украшений было мало интересных и экспериментальных вещей. Было много классики, а необычные предметы можно было сделать на заказ или отыскать лишь среди бижутерии. Часто девушки, которые искали что-то более современное, говорили: «Я украшения не люблю и не ношу».
Затем настала эра Pandora, но в ней интересен, как мне кажется, не дизайн, а сама задумка (которая, кстати, принадлежит не им, но это другая история).
А последние пару лет мир украшений захватил минимализм. Это связано и с усталостью людей от вида роскоши (они осовременились и расслабились), и в то же время — с экономическими причинами. Кризис влияет на человека так, что он начинает покупать и носить базовые вещи, которые не потеряют своей актуальности еще долгое время.
Нишевые марки становятся все более востребованы. Я думаю, это связано с тем, что люди хотят чего-то особенного, не массового. Поэтому популярны дизайнерские вещи, которые становятся своеобразной связью между дизайнером и клиентом. Всегда приятно знать, что вещь сделана с любовью, человеком, а не конвейером.
Украшения могут сказать очень много, а могут не сообщить ничего. Как правило, сейчас украшения молчат — это же минимализм. Единственное, что они могут рассказать о своем владельце, — это то, что он не хочет своим внешним видом рассказывать о себе ничего и что он имеет представление о модных тенденциях. Другие, более сложные украшения могут рассказать о владельце многое: в первую очередь то, что он открыт к разным проявлениям красоты и не стесняется быть собой.
Если говорить о ближайшем будущем, то я вижу, что, в отличие от прошлого года, когда абсолютными лидерами были серебро и белое золото, сегодня становятся популярны украшения теплых золотых оттенков — розовое и желтое золото.
Я этому очень рада, поскольку в Ms.Marble давно делаю украшения с золотыми элементами и очень люблю сочетание теплого и холодного. Что касается более далекой перспективы, думаю, что будут в ходу яркие крупные украшения гиперболизированных форм, но в Россию это придет еще не скоро.
48
Ценовой диапазон
600–5 000 рублей
Сколько лет существует марка
2 года
Материалы
серебро, позолота
@___48___
Где можно приобрести изделия
Магазин «Двенадцать»
(Б. Бронная, 23)
Интернет-магазин «48»
Лера Трейгер, совладелица марки:
Нашей марке всего два года. Когда мы начинали, минималистичные украшения почти не были представлены на российском рынке и многие с удовольствием открыли для себя лаконичные украшения. Сейчас спрос на минимализм не пропал. Хотя в последнее время мы начинаем замечать, что самые прогрессивные покупатели стараются экспериментировать.
Мне кажется, украшения — это возможность подчеркнуть свою индивидуальность. Когда твой выбор полностью повторяет выбор тысяч людей во всем мире, это совершенно не указывает на особенности твоего стиля.
В первую очередь украшения говорят о вкусе человека. Если лет десять назад одежда с крупным логотипом известного бренда указывала на условный статус человека, который ее носит, теперь этот крупный масштаб сменился на едва уловимые детали. Дорогой парфюм, красивые швы, необычный крой дорогого (простого на первый взгляд) платья, природные ткани. То же происходит и с украшениями. Крупными камнями и бижутерией уже никого не удивить. Они не привлекают к себе большого внимания, в отличие от необычных украшений лаконичного дизайна.
В будущем, мне кажется, в моду снова вернется золото, но в переосмысленном понимании: новый материал, который наслоится на сдержанный дизайн.
Natalia Bryantseva
Ценовой диапазон
5 000–25 000 рублей
Cколько лет существует бренд
2 года
Материалы
серебро, белое золото, горный хрусталь, эмаль
@avgvstjewelry
Где можно приобрести изделия
интернет-магазин Natalia Bryantseva
Большой Спасоглинищевский пер., 6/1, Москва
Наталья Брянцева, владелица марки:
Российский рынок ювелирных марок понемногу начинает напоминать западный: стали появляться независимые нишевые марки. Как правило, это персонализированный бренд, когда марка названа именем дизайнера. Даже если бренд не именной, личность дизайнера все равно хорошо известна потребителю. Как правило, это украшения минималистичного дизайна, изготовленные в небольших мастерских.
Вряд ли все дизайнерские марки, вместе взятые, продают больше, чем условная Pandora. Наверное, 80 % женского населения, живущего в городах-миллионниках, имеют хотя бы одно изделие этого бренда. Pandora вмиг заполнила рынок украшений, который до этого был представлен только ювелирными заводами образца «Уральские самоцветы».
Как когда-то все наелись в первых ресторанах McDonald's, теперь все начинают понимать, что ювелирные украшения из масс-маркета — это само по себе оксюморон.
Украшение способно рассказать о своем владельце буквально все: есть ли у него чувство юмора и самоирония, насколько серьезно он к себе относится, есть ли у него вкус и ощущение меры. По вашим серьгам можно даже с высокой долей вероятности предположить, из какого материала у вас столешница на кухонном столе и приходится ли вам погашать ипотечный кредит.
Himère
Ценовой диапазон
2 000–15 000 рублей
Cколько лет существует бренд
3 года
Материалы
серебро
@himerejwl
Где можно приобрести изделия
Санкт-Петербург (2213 gift)
Дина Сагидуллина, владелица марки:
Главное, что изменилось за последние пять лет, — это то, что благодаря соцсетям сократилась дистанция между дизайнером и потребителем. Поэтому, как только появляется что-то новое и интересное, оно практически моментально становится популярным и тиражируемым. Пять лет назад практически не было нишевых марок в таком разнообразии, как сейчас. А сейчас практически любой может сделать три кольца, выложить их в инстаграм и продать.
Нельзя сказать, что нишевые марки стали популярнее массовых производителей. Я встречаю очень много девушек в условных украшениях Pandora. Общеизвестные бренды все еще являются показателями статуса для широкого круга, если говорить о Tiffany, например.
Выбор украшения — это исключительно вопрос вкуса и предпочтений. Здесь скорее как с одеждой: для кого-то это способ высказаться, для кого-то — вложение, кто-то просто любит красивые вещи.
Я не наблюдаю за тенденциями, не стремлюсь их отслеживать и менять концепцию своей марки в зависимости от сезона — с самого начала я работала в определенной эстетике и придерживаюсь ее до сих пор. Поэтому прогнозированием не очень интересно заниматься. Если говорить конкретно про Himère, в следующих коллекциях я планирую использовать необычные сочетания материалов, более громоздкие и сложные формы, но постараюсь при этом оставаться в рамках концепции.
Blueboxmoscow
Ценовой диапазон
10 000–25 000 рублей
Cколько лет существует бренд
полтора года
Материалы
драгоценные камни и металлы
@blueboxmoscow
Галина Денисова:
Главной тенденцией последнего времени мне кажется смешение стилей и полная свобода творчества — как у создателей украшений, так и у клиентов, создающих свои образы. Я четко вижу тенденцию на украшения, которые можно носить каждый день: это минимализм плюс многослойность. Такие украшения не обязывают ко многому, под них не надо специально подбирать одежду или обувь. Они не тянут за собой обязательные аксессуары — очки или сумочки.
Мы живем в такое время, когда мир стал прозрачен и стремится к единству, какой-то унификации. А людям хочется иметь свое лицо, выразить свою индивидуальность, не хочется быть как все. И марки, которые принято называть нишевыми, как раз помогают в этом. У людей развивается вкус, им есть из чего выбирать. Это убеждает меня в правильности пути Blueboxmoscow. Впрочем, и сетевикам, и масс-маркету всегда есть место. Такие магазины тоже нужны. Каждый выбирает свое.
Украшения говорят о многом: о тонкости натуры человека, об изяществе его вкуса и взглядов, об образе жизни. Говорят они и о социальном статусе человека — действительном или том, к которому он стремится. Хочется ли человеку свободы, комфорта, независимости — об этом тоже расскажут его украшения. Это своего рода культурный код, если хотите. Украшения — это источник радости для человека, маленький кусочек счастья. А кусочек счастья нужен всем.
Сейчас в культуре всего одна тенденция — микс тенденций. Во что это в итоге выльется, сказать сложно. В моде сейчас нет определенного ярко выраженного направления, как это было, скажем, в 60-е или 80-е.
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