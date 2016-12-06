ВещиНовогодние подарки для фуди
Красивая посуда, книги о гастрономии, наклейки на ногти с суши и другие приятные мелочи для тех, кто любит еду
Новогодние праздники — не только время долгожданного отдыха и составления списков обещаний самому себе, но и бесконечная суета. Чтобы помочь вам без труда найти подходящие подарки для родных, близких и просто знакомых,
The Village запускает серию материалов, посвященных новогодним сюрпризам.
В первом выпуске — идеи подарков для фуди, то есть всех тех, кто испытывает искреннюю любовь к кулинарии, еде и алкоголю.
Книги
Тем, кто любит готовить, наверняка понравится недавно вышедшая книга коротких и легких рецептов «Tasty», которая была составлена на базе одноименной страницы BuzzFeed в Facebook. Особенность кулинарной книги —
в возможности создать индивидуальную версию, выбрав семь из 20 категорий рецептов (например, «Рецепты с минимальным набором посуды», «Похмельные рецепты», «Паста и выпечка» или «Десерты для детей»). В результате вы получите по семь рецептов из каждой категории.
Также можно подарить более классический вариант — красивую кулинарную книгу «Kinfolk Table» с большим количеством рецептов на любой случай и историями людей со всего мира.
Кулинарная книга «Kinfolk Table»,
1 950 рублей
Книга коротких и легких рецептов «Tasty»,
2 489 рублей
Если у вашего знакомого фуди дела с приготовлением еды обстоят не очень, подарите ему или ей эссе английского писателя и литературного критика Джулиана Барнса «Педант на кухне» — смешное и легкое чтиво о том, как сам Барнс пытался научиться готовить.
Книга поможет избавиться от комплекса «повара-неудачника», а заодно расскажет, как не ошибаться, готовя по рецептам. К сожалению, в России нельзя найти бумажную версию, но можно заказать доставку оригинального издания на английском языке.
«Педант на кухне» Джулиана Барнса,
414 рублей
«Альманах гурманов» Александра Гримо,
379 рублей
Также советуем обратить внимание на «Альманах гурманов» Александра Гримо, в котором практические советы и интересные факты дополняются необычными, а иногда и забавными описаниями блюд. Например, «сыр — бисквит пьяницы» или «под таким соусом можно запросто съесть родного отца». Актуальным подарком на долгие годы может стать гастрономическая энциклопедия Larousse Gastronomique — та же «Советская энциклопедия», только о еде.
Гастрономическая энциклопедия Larousse Gastronomique,
8 490 рублей за один том
Одежда
Большой выбор одежды со «съедобным» принтом можно найти в Oysho — самое то для тех, кто планирует провести новогодние праздники за просмотром нового сезона любимого сериала. Свободные брюки, футболки, толстовки, носки и наборы трусов украшены изображениями кофе и розовых пончиков.
В Tezenis недавно появились сетчатые бюстгальтеры-треугольники с аппликациями — пицца и бокал вина. Разбирают их быстро, поэтому стоит отправиться в ближайший магазин как можно скорее или заказать на сайте. Также можно взять любую однотонную футболку и сделать на ней собственный принт с любимым блюдом.
Набор из трех трусов-хипстеров Mr. Wonderful, 1 799 рублей
Брюки Mr. Wonderful «Завтрак»,
1 899 рублей
Футболка Mr. Wonderful Together,
1 799 рублей
Толстовка Mr. Wonderful «Завтрак»,
2 299 рублей
Бюстгальтер-треугольник с аппликацией Tezenis, 799 рублей
Носки Mr. Wonderful «Завтрак», 599 рублей
Еда
Идеальный подарок для фуди — конечно же, вкусная еда. Здесь стоит руководствоваться собственными знаниями о предпочтениях человека. Для сладкоежек подойдет шоколад от бельгийской компании Leonidas, небольшой кафе-бутик которой находится на Покровке.
Те, кто придерживается правил здорового питания, оценят баночку с розовой гималайской солью или бутылку кунжутного масла. Более искушенным друзьям можно подарить пасту из сушеных помидоров или импортный сыр. Главное — убедиться, что у человека нет аллергии на продукты, которые вы собираетесь дарить.
Паста из сушеных помидоров Organic Mani Bläuel, 530 рублей
Итальянский сыр горгонзола пиканте,
370 рублей за 100 грамм
Розовая гималайская соль Pink Salt,
350 рублей
Набор конфет «Сердце бархатное» из кафе-бутика Leonidas, 2 400 рублей
Масло кунжутное BioPlanete холодного отжима, 798 рублей
Подарочные сертификаты в заведения
Помимо продуктов, можно подарить сертификат на обед или ужин в одном из заведений города. Такие, к примеру, уже есть в бургерной Shake Shack, шоколад-баре Max Brenner, а к новогодним праздникам они появятся и в сети Burger Heroes.
Подарочный сертификат в Max Brenner, от 500 рублей (продается только в заведении на Цветном бульваре)
Подарочный сертификат в Shake Shack,
от 500 рублей
Подарочный сертификат в Max Brenner,
от 500 рублей
Приятные мелочи
Частые посетители московских кафе и баров оценят подарок из любимого заведения — таким может стать хлопковая сумка из открывшейся в этом году японской изакаи (закусочная и бар. — Прим. ред.) Nomi или постер Димы Пантюшина из мотокафе «Энтузиаст».
Близкой подруге или младшей сестре можно подарить временные тату с овощами или наклейки на ногти с суши. Друзьям-домоседам понравятся мягкие игрушки — кот Пушин с печеньем, мороженым или кофе.
Временные тату с овощами, 910 рублей
Постер Димы Пантюшина,
от 4 000 рублей за плакат 50х70
с рамой
Кот Пушин с печеньем, 1 560 рублей
Хлопковая сумка Nomi, 400 рублей
Наклейки на ногти с суши, 1 431 рублей
Посуда
Подходящим подарком может стать красивая посуда — например, созданный арт-директором института «Стрелка» Анной Кулачёк набор тарелок в технике гжель или эмалерованные металлические блюда с яркими рисунками из онлайн-магазина Depst.
А формы для приготовления печенья или эклеров — так же как и резиновая прихватка — на кухне никогда не помешают.
Прихватка «Лягушка», 409 рублей
Форма для выпечки «Щенки», 1 080 рублей
Форма для выпечки «Поросенок», 252 рубля
Ложечка «Морская», 200 рублей
Набор из шести формочек для эклеров,
1 920 рублей
Блюдо «Амадео», 2 000 рублей
Тарелка «Я люблю тебя», 1 990 рублей
Тарелка HALF & Kulachёk, 3 650 рублей
Кулинарные курсы и мастер-классы
Кулинарные курсы не только позволят приобрести необходимые для любого человека навыки, но и разнообразят холодные зимние вечера. Можно подарить как целый курс, так и отдельное занятие.
Базовый поварской курс в школе Chefshows by Novikov, 130 000 рублей
Кулинарный мастер-класс в студии Lucky, 2 000 рублей
Мастер-класс «Поздний завтрак» в Meet&Greet, 1 300 рублей
обложка: depst
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