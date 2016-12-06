Новогодние праздники — не только время долгожданного отдыха и составления списков обещаний самому себе, но и бесконечная суета. Чтобы помочь вам без труда найти подходящие подарки для родных, близких и просто знакомых,

The Village запускает серию материалов, посвященных новогодним сюрпризам.

В первом выпуске — идеи подарков для фуди, то есть всех тех, кто испытывает искреннюю любовь к кулинарии, еде и алкоголю.