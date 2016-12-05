В теплый сезон магазины предлагают большой выбор одновременно красивой и практичной одежды, но зимой задача найти вещь, подходящую по стилю, качеству и цене, превращается в квест. Часто приходится выбирать между тенденцией в угоду внешнему виду и удобством, забывая, что и в холод можно выглядеть модным.

Чтобы разобраться, как одеться тепло и классно, мы составили список из десяти главных покупок зимы и разобрались, с чем, куда и как их носить.