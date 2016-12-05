В теплый сезон магазины предлагают большой выбор одновременно красивой и практичной одежды, но зимой задача найти вещь, подходящую по стилю, качеству и цене, превращается в квест. Часто приходится выбирать между тенденцией в угоду внешнему виду и удобством, забывая, что и в холод можно выглядеть модным.
Чтобы разобраться, как одеться тепло и классно, мы составили список из десяти главных покупок зимы и разобрались, с чем, куда и как их носить.
Текст: Анна Елисеева
Трикотажное платье
В холодную погоду длинное трикотажное платье может послужить альтернативой брюкам. Строгих рамок по цвету и крою нет — все зависит от ваших предпочтений. Платье прямого кроя хорошо тем, что может закрыть собой длинные сапоги (что добавляет морозостойкости образу) и сочетается со спортивными ботинками. Платье с юбкой клеш выглядит более нарядно, но требует обувь на каблуке. В обоих случаях можно экспериментировать с цветом и текстурой плотных колгот — узоры, а также темно-зеленый, бордовый, бежевый и коричневый цвета не возбраняются.
I Am Studio 11 800 рублей
Massimo Dutti 8 490 рублей
Ботинки на шнуровке
Между простыми сапогами и спортивной обувью золотую середину заняли ботинки на шнуровке. И в женском, и в мужском образах они будут смотреться одновременно брутально и строго за счет классических материалов — кожи, меха, замши или нубука.
Если покупать такие ботинки, то у специализированных марок: они собаку съели на правильных колодках, подошве и стельках, поэтому комфорт будет обеспечен. Благодаря облегченной платформе в два-три сантиметра устанавливается правильное положение стопы, что позволяет ногам долго не уставать при ходьбе. Язычок, защищенный шнуровкой с D-образными кольцами, защищает ногу от попадания грязи и влаги.
Свитер с рисунком
Свитер — очевидная покупка в холода. Поэтому, если шкаф уже ломится от классических или объемных джемперов, пора искать в магазинах что-то новое. Не слишком распространенными в этом сезоне оказались свитеры с рисунками, не с орнаментом или одним принтом на середине кофты, а с сюжетом — например, как над горами восходит солнце или одинокий кактус стоит в сумерках. Если в гардеробе преобладают однотонные вещи, то такой свитер — отличный повод внести разнообразие.
Maison Kitsuné 24 780 рублей
Asos 2 307 рублей
Пижама
Стоит подумать и о домашнем утеплении, ведь зима может застать нас даже дома — ледяным полом, холодными батареями и продуваемыми окнами. Поэтому утепляемся пижамой: в ней спят, занимаются домашними делами и просто уютно проводят время.
Советуем обратить внимание на плюшевые штаны или же классического вида брюки и рубашку: эти варианты смотрятся эстетичнее, чем спортивная одежда или растянутые футболки, приспособленные для домашней носки.
Носки
Даже в холода можно красоваться в симпатичных и смешных носках, если правильно утеплиться. Наденьте их на термобелье или колготки и слегка подверните штаны — в безветренную погоду ноги не замерзнут, зато при движении веселые носки будто невзначай выглянут из-под обуви и брюк.
H&M 299 рублей
Oysho 499 рублей
Burning Heels 550 рублей
Happy Socks 690 рублей
Не черные брюки
Покупать ли черные брюки — вопрос не только разнообразия гардероба, но и практичности. На черных штанах грязь бывает намного заметнее, чем на цветных брюках с узором. Если выбираете орнамент (клетку, крапинку, гусиную лапку), то штаны могут быть бежевого, бордового, изумрудного, коричневого и других цветов. Но если вам предпочтительнее брюки без узоров, то практичным цветом окажется серый на ткани в рубчик.
Женские брюки Sandro 14 580 рублей
Юбка-карандаш
Дизайнеры в этом осенне-зимнем сезоне обращались к женственным силуэтам, создавая их с помощью ремней, корсетов, платьев-футляров и юбок-карандашей. Последняя из-за длины и обтягивающего кроя может оказаться достаточно теплой, чтобы добежать в ней от метро до работы и не отморозить ноги. Ткань юбки — на ваш вкус: трикотаж, кожа, парча. Обувь — сапоги-чулки (плотно обтягивающие ногу) на каблуке и без.
Uterque 9 490 рублей
Marks & Spencer 3 999 рублей
Шуба из искусственного меха
Мы уже писали о пуховиках и дубленках как о главной верхней одежде этой зимы. Но дизайнеры предлагают и третий вариант — шубы длиной чуть ниже бедра. Если вам нравится внешний вид натуральных шубок, но убеждения или кошелек не позволяют купить такую, в масс-маркете найдутся бюджетные копии из искусственного меха. Шуба — будь она из «чебурашки», каракулевой или под «леопарда» — универсальна в плане сочетаний. Шикарный образ получится, если сочетать ее с кюлотами, плиссированной и кожаной юбкой. И повседневный лук, если надеть шубу с синими джинсами.
Дутые галоши для дома
Такие дутые тапки используют альпинисты, чтобы передвигаться по палатке. Кому, как не им, знать, как сохранить тепло в самую холодную погоду. Поэтому тем, кого не согревают носки, рекомендуется. Тапочки The North Face имеют подкладку с технологией теплосохранения и стельку с амортизацией. А у галош Monki — нескользящая подошва.
Monki, 1 205 рублей
The North Face, 4 190 рублей
Варежки
Варежки кажутся не самым удобным аксессуаром в сравнении с перчатками (тем более если пальчики у большинства приспособлены для управления сенсорным экраном), но на деле оказываются спасительными. В них пальцы прижаты друг к другу, тепло сохраняется дольше (особенно если пара сделана из грубой шерсти), поэтому руки согреваются быстро даже после долгого пребывания на холоде.
Обложка: uterque.com
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