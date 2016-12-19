Не секрет, что масс-маркет стремится соответствовать подиумным тенденциям, зачастую не просто перенося их в свой ассортимент, но и копируя наиболее актуальные вещи. Пусть он и выигрывает по цене, но вопрос сходства с люксовыми брендами остается открытым.

Мы собрали похожие образы, чтобы проверить, насколько реально одеться до 25 тысяч рублей, но выглядеть при этом в буквальном смысле на миллион. Предлагаем вам попытаться отгадать реальную цену каждого комплекта.