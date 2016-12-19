Не секрет, что масс-маркет стремится соответствовать подиумным тенденциям, зачастую не просто перенося их в свой ассортимент, но и копируя наиболее актуальные вещи. Пусть он и выигрывает по цене, но вопрос сходства с люксовыми брендами остается открытым.

Мы собрали похожие образы, чтобы проверить, насколько реально одеться до 25 тысяч рублей, но выглядеть при этом в буквальном смысле на миллион. Предлагаем вам попытаться отгадать реальную цену каждого комплекта.

Бархатное платье, бархатные туфли и клатч


Жакет, джинсовые кюлоты
и полусапоги

Платье в бельевом стиле, свитер
и лоферы

Мужское. Бомбер, водолазка, джинсы и ботинки

Плиссированная юбка, объемный свитер, ботильоны
и сумка

Текст: Анна Елисеева

предметы: комплект 1 - Платье ReformationТуфли Gianvito RossiКлатч Lanvin, , комплект 2 - Платье MangoТуфли Massimo DuttiКлатч Zara, комплект 3 - Жакет Oscar de la RentaДжинсы Citizens of HumanityПолусапоги Gianvito Rossi, комплект 4 - Жакет MangoДжинсы ZaraПолусапоги Uterqüe, комплект 5 - Платье The RowСвитер Isabel MarantЛоферы Balenciaga, комплект 6 - Платье UniqloСвитер Uniqlo Inès de la FressangeСлиперы Uterqüe, комплект 7 - Бомбер Mt. Rainier DesignДжинсы Levi’sВодолазка BrioniZonkey Boot, комплект 8 - Бомбер ZaraДжинсы H&MВодолазка UniqloБотинки Massimo Dutti, комплект 9 - Юбка BalenciagaСвитер Acne StudiosБотильоны VinceСумка Mark Cross, комплект 10 - Юбка BershkaСвитер MangoБотильоны TopshopСумка Zara,