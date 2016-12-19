ВещиОдин в один: Похожие вещи у дорогих и демократичных марок
Проверьте, сможете ли вы отличить люкс от масс-маркета
Не секрет, что масс-маркет стремится соответствовать подиумным тенденциям, зачастую не просто перенося их в свой ассортимент, но и копируя наиболее актуальные вещи. Пусть он и выигрывает по цене, но вопрос сходства с люксовыми брендами остается открытым.
Мы собрали похожие образы, чтобы проверить, насколько реально одеться до 25 тысяч рублей, но выглядеть при этом в буквальном смысле на миллион. Предлагаем вам попытаться отгадать реальную цену каждого комплекта.
Бархатное платье, бархатные туфли и клатч
Жакет, джинсовые кюлоты
и полусапоги
Платье в бельевом стиле, свитер
и лоферы
Мужское. Бомбер, водолазка, джинсы и ботинки
Плиссированная юбка, объемный свитер, ботильоны
и сумка
Текст: Анна Елисеева
предметы: комплект 1 - Платье Reformation, Туфли Gianvito Rossi, Клатч Lanvin, , комплект 2 - Платье Mango, Туфли Massimo Dutti, Клатч Zara, комплект 3 - Жакет Oscar de la Renta, Джинсы Citizens of Humanity, Полусапоги Gianvito Rossi, комплект 4 - Жакет Mango, Джинсы Zara, Полусапоги Uterqüe, комплект 5 - Платье The Row, Свитер Isabel Marant, Лоферы Balenciaga, комплект 6 - Платье Uniqlo, Свитер Uniqlo Inès de la Fressange, Слиперы Uterqüe, комплект 7 - Бомбер Mt. Rainier Design, Джинсы Levi’s, Водолазка Brioni, Zonkey Boot, комплект 8 - Бомбер Zara, Джинсы H&M, Водолазка Uniqlo, Ботинки Massimo Dutti, комплект 9 - Юбка Balenciaga, Свитер Acne Studios, Ботильоны Vince, Сумка Mark Cross, комплект 10 - Юбка Bershka, Свитер Mango, Ботильоны Topshop, Сумка Zara,
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