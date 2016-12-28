ВещиНедорогие новогодние наряды
Леопардовая шуба, платье из атласа, бархатные брюки и другие хиты уходящего года
До Нового года осталось несколько дней, поэтому о поисках наряда лучше позаботиться прямо сейчас, а выбирая между заказом онлайн и покупкой в магазине, предпочесть второе — в праздничный период даже служба экспресс-доставки может дать сбой.
Мы выбрали несколько недорогих комплектов, которые можно найти в ближайшем торговом центре.
Бархатные брюки
Учитывая погоду на улице, брюки из бархата, едва ли не главного материала этого года, действительно лучше приберечь для вечеринки или праздника в гостях у друзей. Если выбираете модель с широкими штанинами, декором или небанальной расцветки, попробуйте уравновесить ее строгой однотонной блузой с огромным бантом или шелковым топом на тонких бретелях. Образ получится по-настоящему роскошным, но не лишенным комфорта: танцы, шарады и прочие активности в новогоднюю ночь никто не отменял.
Шелковая блуза H&M, 4 999 рублей
Брюки Zara, 3 999 рублей
Мюли H&M, 2 499 рублей
Пижама Oysho, 5 000 рублей (за комплект)
Пижама
Если вечеринка пройдет у вас дома, среди приглашенных — сплошь близкие друзья и родные, а заморачиваться с праздничным нарядом нет никаких сил, самое время выбрать самую красивую шелковую пижаму. Если дорогие покупки в предновогодние планы не входят, ищите однотонную модель с рубашкой и широкими брюками в сетевых магазинах вроде Oysho, Women'Secret или Intimissimi. Идеальная пара обуви к пижаме — блестящие туфли на невысоком устойчивом каблуке.
Туфли Mango, 3 999 рублей
Платье-комбинация
Платье-комбинация, на первый взгляд, не самый очевидный выбор для зимнего праздника. Но ничто не мешает дополнить ее кашемировой водолазкой или пушистым мохеровым свитером с высоким воротом — тонкий шелк будет смотреться еще интереснее на контрасте с грубой шерстью. Самая подходящая обувь — бархатные туфли с богатым декором.
Платье 12Storeez, 9 000 рублей
Туфли Uterqüe, 10 490 рублей
Водолазка Zara, 1 999 рублей
Шуба Mango, 7 999 рублей
Платье и шуба
Новогодняя вечеринка — отличный повод позволить себе надеть все лучшее сразу. Например, атласное платье с открытыми плечами и леопардовую шубу. Если в программе на вечер не только застолье, но и прогулка по заснеженному городу, накиньте поверх платья толстовку с капюшоном, а вместо ботильонов на каблуке выбирайте удобные хайкеры на шнуровке.
Платье Topshop, 7 000 рублей
Ботинки Topshop, 5 000 рублей
Толстовка Carhartt WIP, 5 690 рублей
Мужские
Бомбер и толстовка
Новогодняя вечеринка — не повод менять привычные вещи на что-то нарочито нарядное или неудобное. Может оказаться, что в свободной толстовке, бомбере и джинсах встречать праздник значительно удобнее, особенно если место действия — дача или загородный дом.
Бомбер Zara, 3 999 рублей
Кроссовки Reebok, 3 699 рублей
Джинсы Uniqlo U, 1 499 рублей
Спортивные брюки
И вариант для тех, кто совсем не готов напрягаться, — мягкие брюки спортивного кроя и удобная куртка-рубашка не самой типичной для Nike расцветки.
Куртка-рубашка Nike, 12 490 рублей
Кеды Vans, 5 590 рублей
Брюки Uniqlo, 999 рублей
обложка: Topshop
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