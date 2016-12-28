До Нового года осталось несколько дней, поэтому о поисках наряда лучше позаботиться прямо сейчас, а выбирая между заказом онлайн и покупкой в магазине, предпочесть второе — в праздничный период даже служба экспресс-доставки может дать сбой.

Мы выбрали несколько недорогих комплектов, которые можно найти в ближайшем торговом центре.