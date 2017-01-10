Базовый гардероб — понятие, охватывающее гораздо больше, чем футболки и околоспортивные штаны, не говоря уж о том, что у каждого человека база своя.

Мы выбрали 10 российских марок, представляющих интересные и вполне минималистичные, лаконичные вещи, которые могут послужить отличной основой как для дневных, так и для вечерних образов.

Текст

Юля Ли 

Ushatava

Где купить

Шоу-рум Ushatava

Благовещенский пер., 1а, 4-й этаж, 417

Интернет-магазин Ushatava

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Марка родом из Екатеринбурга является результатом совместного творчества двух девушек — Алисы Ушаковой и Нино Шаматавы. Название, как вы понимаете, — тоже результат суммы двух фамилий. В столицу девушки приехали всего месяц назад и обосновались в собственном шоу-руме в Благовещенском переулке.

Главное преимущество — базовая одежда по демократичной цене, которая с переездом в Москву совсем не изменилась. Ushatava предлагает брючные костюмы, которые можно носить как стандартным способом, так и с приспущенной линией плеч, рубашки, платья, а заодно и верхнюю одежду. Бестселлер сезона — шубы из экомеха, очередь за которыми выстроилась на месяц вперед.

Цены

аксессуары — от 1 500 рублей

брюки — от 3 000 рублей

костюмы — от 7 900 рублей

верхняя одежда — от 18 900 рублей 

A Shade More

Где купить

IndexFlat

Староконюшенный пер., 41/3

8 (916) 808−55−03

Wood Wood

Цветной бульвар, 15

 8 (495) 737−77−73

UK Style

Никитский бульвар, 17

8 (495) 690−21−39

Интернет-магазин A Shade More

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Московская марка A Shade More была основана в 2015 году и уже привлекла к себе достаточно внимания. Сегодня вещи бренда можно найти не только онлайн, но и в магазинах уровня Wood Wood и UK Style. Главный козырь — неожиданные интересные детали: разрезы, карманы, завязки. Несмотря на то, что в арсенале бренда всего две коллекции мужской и женской одежды, в каждой из них можно найти простую и лаконичную вещь, способную оживить образ.

При этом одежда A Shade More отлично сочетается как с остромодными вещами вроде ботильонов с вышивкой, бархатных ботфорт или джинсов с кистями, так и с повседневными вневременными предметами гардероба.

Цены

футболки — от 2 000 рублей

свитшоты — от 11 000 рублей

бомберы — от 20 000 рублей

брюки — от 17 000 рублей

Otocyon

Где купить

Санкт-Петербург

«Мыльная Белка»

пер. Пирогова, 18

8 (812) 980−11−66

Москва

Otocyon store

ул. Покровка, 17

8 (905) 727−84−38

Instagram

Еще одна молодая марка, которая создает геометричные, даже архитектурные вещи. Otocyon появилась в прошлом году, но крепко заняла позицию аутентичных брендов, у которых ищут и ладно скроенные пальто, и простые и понятные платья.

К слову, облегающих и гиперженственных в привычном понимании вещей у марки практически нет. Марка предлагает максимально лаконичную форму и в меру свободные силуэты.

Цены

пальто — от 16 000 рублей

свитеры — от 7 500 рублей

платья — от 9 000 рублей

B Statement 

Где купить

Интернет-магазин B Statement

Instagram

У каждого, кто ценит качественную базовую одежду, есть любимая марка, которая поможет в случае экстренной необходимости. На эту роль смело может претендовать российская B Statement, выпускающая качественные и отлично исполненные футболки, треники, свитшоты и матроски.

Сам бренд позиционирует себя как альтернатива всем известным масс-маркет-маркам и призывает к умному потреблению. Это, в свою очередь, актуально сегодня, когда времени на поход в торговый центр и поиски идеальной футболки становится все меньше.

Цены

толстовки — от 2 700 рублей

брюки — от 3 200 рублей

футболки — от 1 300 рублей

Buttermilk Garments

Где купить

HHLVK

Хохловский пер., 7

8 (926) 930−90−05

Ордынка 17

ул. Большая Ордынка, 17/8

8 (926) 408−20−06 

Instagram

Основанный в 2011 году выпускницей БВШД Диной Лубенцовой бренд Buttermilk Garments представляет одежду, самые важные характеристики которой — свобода и комфорт. Выражается это в свободных силуэтах и абсолютно практичной фактуре, будь это парка или платье.

Марка выпускает две линии: трикотаж и верхнюю одежду. Вторая пользуется особой популярностью: непромокаемые парки, утепленные куртки и пальто демонстрируют лаконичный дизайн и значимую для сегодняшнего дня универсальность.

Цены

платья — от 3 900 рублей

спортивные брюки — от 3 490 рублей

верхняя одежда — от 15 900 рублей

Fy:r

Где купить

Москва

IndexFlat

Староконюшенный пер., 41/3

8 (916) 808−55−03

Wood Wood

Цветной бульвар, 15

 8 (495) 737−77−73

Items Department Store

Ходынский бульвар, 4

8 (495) 644−45−44

Шоу-рум Fy:r

Петровский пер., 23/10, стр. 5

Санкт-Петербург

Gate31

ул. Рубинштейна, 16

8 (921) 904−26−44

Интернет-магазин fy:r

Instagram

Марка Fy:r, создающая в своем роде уникальные и графичные вещи среднего ценового сегмента, — подтверждение тому, что не все дизайнеры идут по привычному пути завоевывания социальных сетей и приглашения к сотрудничеству лидеров мнений.

Инстаграм Fy:r насчитывает всего 3 000 человек, зато найти марку оффлайн можно в главных магазинах Санкт-Петербурга и Москвы. Искать здесь нужно брючные костюмы нетривиальных расцветок (есть, к примеру, глубокого винного оттенка) и лаконичного фасона, шелковые платья-миди и двубортные пальто. 

Цены

платья — от 10 000 рублей

брюки — от 13 000 рублей

жакеты — от 18 000 рублей

пальто — от 23 000 рублей

Simple Forms

Где купить

Москва

Names.ru

Санкт-Петербург

8 store

Дворцовая наб., 20

8 (921) 344−23−52

Gate31

ул. Рубинштейна, 16

8 (921) 904−26−44

Instagram

Название марки полностью отражает суть бренда: простые и интересные вещи, которые в то же время способны быть в меру необычными. Simple Forms, конечно, шагнули далеко за рамки стандартного набора «футболки — треники». У марки можно найти платья асимметричного кроя, брюки с запахом и вещи, будто бы состоящие из цветовых блоков.

В первую очередь у Simple Forms стоит искать двухцветные сарафаны и платья, олимпийки на молнии с высоким воротом и рубашки из асимметричных лоскутов цветной ткани.

Цены

водолазки — от 7 000 рублей

варежки — от 3 500 рублей

платья — от 9 800 рублей

Vazovsky

Где купить

Санкт-Петербург

8 store

Дворцовая наб., 20

8 (921) 344−23−52

Мыльная Белка

пер. Пирогова, 18

8 (812) 980−11−66

Instagram

Основанная петербурженкой Кристиной Вазовски марка лаконичной одежды прекрасно подходит под определение «геометричная база». 

Главный источник вдохновения — современная архитектура, что прослеживается в каждой детали, будь то складки на джинсах или воротник жакета. В коллекциях бренда не встретишь слишком ярких цветов и леопардового принта, все очень сдержанно и односложно.

Цены

платья — от 4 000 рублей

футболки — от 1 200 рублей

брюки — от 5 500 рублей

12Storeez

Где купить

Шоу-рум 12storeez

2-я Звенигородская ул., 12/15

«Метрополис»

Ленинградское ш., 16а/4

8 (495) 660−88−88

Интернет-магазин 12storeez

Instagram

12Storeez по праву может называться российским масс-маркетом (с поправкой на более высокие цены, стремящиеся скорее к Uterque, чем к Zara). Никаких кричащих цветов и вызывающей эпатажности, агрессивных деталей и сюрреалистичных форм. Сестры Марина и Ирина Голомаздины создают лаконичную базу, которая отлично смотрится как в сочетании с яркими акцентами, так и сама по себе.

Плюс для умного потребителя: гораздо приятнее покупать вещи отечественного бренда, нежели идти в очередной раз в Zara, тем более что у 12storeez одежда все-таки индивидуальнее, а во многих случаях даже интереснее.

Цены

верхняя одежда — от 14 000 рублей

платья — от 8 900 рублей

кардиганы — от 14 900 рублей

аксессуары — от 2 900 рублей

фотографии: обложка – Simple Forms, 1 – Ushatava, 2 – A Shade More, 3 – Otocyon, 4 – B Statement, 5 – Buttermilk Garments, 6 – Fy:r, 7 – Simple Forms, 8 – Vazovsky, 9 – 12Storeez