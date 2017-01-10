Базовый гардероб — понятие, охватывающее гораздо больше, чем футболки и околоспортивные штаны, не говоря уж о том, что у каждого человека база своя.

Мы выбрали 10 российских марок, представляющих интересные и вполне минималистичные, лаконичные вещи, которые могут послужить отличной основой как для дневных, так и для вечерних образов.