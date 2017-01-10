Базовый гардероб — понятие, охватывающее гораздо больше, чем футболки и околоспортивные штаны, не говоря уж о том, что у каждого человека база своя.
Мы выбрали 10 российских марок, представляющих интересные и вполне минималистичные, лаконичные вещи, которые могут послужить отличной основой как для дневных, так и для вечерних образов.
Текст
Юля Ли
Марка родом из Екатеринбурга является результатом совместного творчества двух девушек — Алисы Ушаковой и Нино Шаматавы. Название, как вы понимаете, — тоже результат суммы двух фамилий. В столицу девушки приехали всего месяц назад и обосновались в собственном шоу-руме в Благовещенском переулке.
Главное преимущество — базовая одежда по демократичной цене, которая с переездом в Москву совсем не изменилась. Ushatava предлагает брючные костюмы, которые можно носить как стандартным способом, так и с приспущенной линией плеч, рубашки, платья, а заодно и верхнюю одежду. Бестселлер сезона — шубы из экомеха, очередь за которыми выстроилась на месяц вперед.
Цены
аксессуары — от 1 500 рублей
брюки — от 3 000 рублей
костюмы — от 7 900 рублей
верхняя одежда — от 18 900 рублей
A Shade More
Где купить
Староконюшенный пер., 41/3
8 (916) 808−55−03
Цветной бульвар, 15
8 (495) 737−77−73
Никитский бульвар, 17
8 (495) 690−21−39
Интернет-магазин A Shade More
Московская марка A Shade More была основана в 2015 году и уже привлекла к себе достаточно внимания. Сегодня вещи бренда можно найти не только онлайн, но и в магазинах уровня Wood Wood и UK Style. Главный козырь — неожиданные интересные детали: разрезы, карманы, завязки. Несмотря на то, что в арсенале бренда всего две коллекции мужской и женской одежды, в каждой из них можно найти простую и лаконичную вещь, способную оживить образ.
При этом одежда A Shade More отлично сочетается как с остромодными вещами вроде ботильонов с вышивкой, бархатных ботфорт или джинсов с кистями, так и с повседневными вневременными предметами гардероба.
Цены
футболки — от 2 000 рублей
свитшоты — от 11 000 рублей
бомберы — от 20 000 рублей
брюки — от 17 000 рублей
Otocyon
Где купить
Санкт-Петербург
пер. Пирогова, 18
8 (812) 980−11−66
Москва
ул. Покровка, 17
8 (905) 727−84−38
Еще одна молодая марка, которая создает геометричные, даже архитектурные вещи. Otocyon появилась в прошлом году, но крепко заняла позицию аутентичных брендов, у которых ищут и ладно скроенные пальто, и простые и понятные платья.
К слову, облегающих и гиперженственных в привычном понимании вещей у марки практически нет. Марка предлагает максимально лаконичную форму и в меру свободные силуэты.
Цены
пальто — от 16 000 рублей
свитеры — от 7 500 рублей
платья — от 9 000 рублей
B Statement
Где купить
Интернет-магазин B Statement
У каждого, кто ценит качественную базовую одежду, есть любимая марка, которая поможет в случае экстренной необходимости. На эту роль смело может претендовать российская B Statement, выпускающая качественные и отлично исполненные футболки, треники, свитшоты и матроски.
Сам бренд позиционирует себя как альтернатива всем известным масс-маркет-маркам и призывает к умному потреблению. Это, в свою очередь, актуально сегодня, когда времени на поход в торговый центр и поиски идеальной футболки становится все меньше.
Цены
толстовки — от 2 700 рублей
брюки — от 3 200 рублей
футболки — от 1 300 рублей
Buttermilk Garments
Где купить
Хохловский пер., 7
8 (926) 930−90−05
ул. Большая Ордынка, 17/8
8 (926) 408−20−06
Основанный в 2011 году выпускницей БВШД Диной Лубенцовой бренд Buttermilk Garments представляет одежду, самые важные характеристики которой — свобода и комфорт. Выражается это в свободных силуэтах и абсолютно практичной фактуре, будь это парка или платье.
Марка выпускает две линии: трикотаж и верхнюю одежду. Вторая пользуется особой популярностью: непромокаемые парки, утепленные куртки и пальто демонстрируют лаконичный дизайн и значимую для сегодняшнего дня универсальность.
Цены
платья — от 3 900 рублей
спортивные брюки — от 3 490 рублей
верхняя одежда — от 15 900 рублей
Fy:r
Где купить
Москва
Староконюшенный пер., 41/3
8 (916) 808−55−03
Цветной бульвар, 15
8 (495) 737−77−73
Items Department Store
Ходынский бульвар, 4
8 (495) 644−45−44
Шоу-рум Fy:r
Петровский пер., 23/10, стр. 5
Санкт-Петербург
ул. Рубинштейна, 16
8 (921) 904−26−44
Интернет-магазин fy:r
Марка Fy:r, создающая в своем роде уникальные и графичные вещи среднего ценового сегмента, — подтверждение тому, что не все дизайнеры идут по привычному пути завоевывания социальных сетей и приглашения к сотрудничеству лидеров мнений.
Инстаграм Fy:r насчитывает всего 3 000 человек, зато найти марку оффлайн можно в главных магазинах Санкт-Петербурга и Москвы. Искать здесь нужно брючные костюмы нетривиальных расцветок (есть, к примеру, глубокого винного оттенка) и лаконичного фасона, шелковые платья-миди и двубортные пальто.
Цены
платья — от 10 000 рублей
брюки — от 13 000 рублей
жакеты — от 18 000 рублей
пальто — от 23 000 рублей
Название марки полностью отражает суть бренда: простые и интересные вещи, которые в то же время способны быть в меру необычными. Simple Forms, конечно, шагнули далеко за рамки стандартного набора «футболки — треники». У марки можно найти платья асимметричного кроя, брюки с запахом и вещи, будто бы состоящие из цветовых блоков.
В первую очередь у Simple Forms стоит искать двухцветные сарафаны и платья, олимпийки на молнии с высоким воротом и рубашки из асимметричных лоскутов цветной ткани.
Цены
водолазки — от 7 000 рублей
варежки — от 3 500 рублей
платья — от 9 800 рублей
Vazovsky
Где купить
Санкт-Петербург
Дворцовая наб., 20
8 (921) 344−23−52
пер. Пирогова, 18
8 (812) 980−11−66
Основанная петербурженкой Кристиной Вазовски марка лаконичной одежды прекрасно подходит под определение «геометричная база».
Главный источник вдохновения — современная архитектура, что прослеживается в каждой детали, будь то складки на джинсах или воротник жакета. В коллекциях бренда не встретишь слишком ярких цветов и леопардового принта, все очень сдержанно и односложно.
Цены
платья — от 4 000 рублей
футболки — от 1 200 рублей
брюки — от 5 500 рублей
12Storeez по праву может называться российским масс-маркетом (с поправкой на более высокие цены, стремящиеся скорее к Uterque, чем к Zara). Никаких кричащих цветов и вызывающей эпатажности, агрессивных деталей и сюрреалистичных форм. Сестры Марина и Ирина Голомаздины создают лаконичную базу, которая отлично смотрится как в сочетании с яркими акцентами, так и сама по себе.
Плюс для умного потребителя: гораздо приятнее покупать вещи отечественного бренда, нежели идти в очередной раз в Zara, тем более что у 12storeez одежда все-таки индивидуальнее, а во многих случаях даже интереснее.
Цены
верхняя одежда — от 14 000 рублей
платья — от 8 900 рублей
кардиганы — от 14 900 рублей
аксессуары — от 2 900 рублей
фотографии: обложка – Simple Forms, 1 – Ushatava, 2 – A Shade More, 3 – Otocyon, 4 – B Statement, 5 – Buttermilk Garments, 6 – Fy:r, 7 – Simple Forms, 8 – Vazovsky, 9 – 12Storeez
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