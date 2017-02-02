Велосипед

Артем Соколов, журналист, автор The-Challenger.ru

«Купить специальную зимнюю одежду для езды на велосипеде не составляет труда: она есть как в Decathlon, так и у серьезных брендов типа Rapha. Другое дело, что вам в ней точно будет холодно, так как подавляющее большинство такой одежды рассчитано на температуру не ниже плюс 5 градусов.

При езде зимой на велосипеде необходимо помнить несколько вещей: одежда не должна стеснять ваших движений, должна быть непродуваемой и хорошо дышащей.

Всего у вас получится три слоя. Первый — это термобелье. Оно выводит влагу и защитит от переохлаждения. Сверху стоит надеть тонкую флисовую толстовку, а уже следом — непродуваемые штаны и куртку. В качестве обуви отлично подойдут трекинговые ботинки. Обязательно позаботьтесь о теплых носках, ведь при движении на велосипеде ваши ступни оказываются практически без движений и, соответственно, замерзают быстрее.

Перчатки также должны быть теплыми и удобными, чтобы вы без труда могли затормозить или переключить передачу. Шапку необходимо выбрать такую, чтобы поверх нее можно было надеть шлем.

И не забудьте про светоотражающие элементы: зимой очень рано темнеет, а вы должны быть видимы на дороге. В итоге при правильном подборе одежды в первые минуты на улице вам должно быть слегка прохладно, но уже через пять-десять минут вы будете чувствовать себя комфортно».