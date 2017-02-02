Если хочется заняться спортом, не обязательно ждать теплого времени года. Наоборот, любая активность сейчас поможет очнуться от зимней спячки и больше времени проводить на свежем воздухе. И холода, и непредсказуемая погода еще возможны, поэтому к выбору спортивной одежды зимой придется подойти более тщательно, чем в остальные времена года.
Полная экипировка заставит заметно потратиться, и чтобы точно не прогадать с вещами, мы спросили у экспертов, что стоит надевать для занятий спортом зимой. Возможно, многое из этого уже есть в вашем гардеробе.
Текст
Анна Елисеева
Лыжи
Владимир Ившин, PR-менеджер The North Face и магазина «Спорт-Марафон»
«Для занятий беговыми лыжами стоит соблюдать традиционную спортивную многослойность. Первый слой — термобелье для активных видов спорта. Затем — тонкий флис. В качестве самого верхнего слоя оптимальнее всего сработает куртка из материала софтшелл.
Разумеется, перед тем как выйти на улицу, нужно посмотреть на градусник. Если на улице минус 15 и ниже, можно дополнительно экипироваться курткой с синтетическим утеплителем прималофт или термобол. Из важных аксессуаров — специальные лыжные носки, дышащие перчатки и флисовая шапка».
Женское
Куртка Patagonia, 7 990 рублей
Носки Accapi, 1 490 рублей
Шапка Patagonia, 2 590 рублей
Перчатки Dakine, 4 340 рублей
Брюки adidas, 1 390 рублей
Брюки Nike, 5 590 рублей
Мужское
Носки Accapi, 2 290 рублей
Куртка Kjerag NoHood, 7 590 рублей
Шапка Columbia, 999 рублей
Перчатки Dakine, 3 910 рублей
Велосипед
Артем Соколов, журналист, автор The-Challenger.ru
«Купить специальную зимнюю одежду для езды на велосипеде не составляет труда: она есть как в Decathlon, так и у серьезных брендов типа Rapha. Другое дело, что вам в ней точно будет холодно, так как подавляющее большинство такой одежды рассчитано на температуру не ниже плюс 5 градусов.
При езде зимой на велосипеде необходимо помнить несколько вещей: одежда не должна стеснять ваших движений, должна быть непродуваемой и хорошо дышащей.
Всего у вас получится три слоя. Первый — это термобелье. Оно выводит влагу и защитит от переохлаждения. Сверху стоит надеть тонкую флисовую толстовку, а уже следом — непродуваемые штаны и куртку. В качестве обуви отлично подойдут трекинговые ботинки. Обязательно позаботьтесь о теплых носках, ведь при движении на велосипеде ваши ступни оказываются практически без движений и, соответственно, замерзают быстрее.
Перчатки также должны быть теплыми и удобными, чтобы вы без труда могли затормозить или переключить передачу. Шапку необходимо выбрать такую, чтобы поверх нее можно было надеть шлем.
И не забудьте про светоотражающие элементы: зимой очень рано темнеет, а вы должны быть видимы на дороге. В итоге при правильном подборе одежды в первые минуты на улице вам должно быть слегка прохладно, но уже через пять-десять минут вы будете чувствовать себя комфортно».
Куртка Arcteryx, 14 500 рублей
Женское
Толстовка Uniqlo, 799 рублей
Ботинки Dolomite, 7 830 рублей
Шапка Billabong, 810 рублей
Брюки Columbia, 5 599 рублей
Мужское
Толстовка The North Face, 4 840 рублей
Ботинки The North Face,
13 090 рублей
Шапка Nike, 1 790 рублей
Брюки adidas, 4 690 рублей
Куртка The North Face, 11 249 рублей
Бег
Александра Боярская, журналист, креативный консультант Nike
«Бегать зимой сложнее, чем летом, но и удовольствия больше, в том числе и морального удовлетворения от ощутимой пользы зимнего спорта — румянец, свежая голова, вот это все.
Есть два принципа, которыми стоит руководствоваться, когда идешь бегать в минус: одеваться так, чтобы стоять на месте неподвижно было прохладно, а не тепло (я бы выбрала слово „холодно“, но я на редкость морозостойкая), и соблюдать правило трех слоев: первый отводит влагу от тела, второй сохраняет тепло, и третий — слой-барьер от дождя, сильного ветра или снега.
Если нет осадков или ветра и на улице не холоднее минус пяти, то часто я не беру куртку, чтобы не создавать себе парниковый эффект. Из всех современных технологий сохранения тепла, отвода пота, отталкивания воды и светоотражения самой главной для меня остается сцепление кроссовок с поверхностью: замерзнуть за полчаса-час я не успеваю, а вот упасть на снегу или льду может каждый. Для этого у зимних кроссовок более рельефная подошва. Самые лучшие, что я пробовала, — Nike Pegasus 33 из зимней линейки».
Женское
Куртка Burton, 14 030 рублей
Кроссовки Nike, 8 190 рублей
Брюки H&M, 1 999 рублей
Куртка Nordway, 2 999 рублей
Мужское
Брюки adidas, 4 690 рублей
Кроссовки Asics, 5 590 рублей
Коньки
Анастасия Травникова, атлет, артист ледовой группы La Skadi, тренер по фигурному катанию в «Спортивной секции»
«На открытый каток всем советую обязательно надевать термобелье (полный комплект), поверх которого можно надеть флис с курткой и джинсы. Если на улице температура холоднее минус 10 градусов или вы катаетесь в прогулочном темпе, тогда вместо джинсов лучше надеть болоньевые штаны — в них и падать не так страшно.
Куртки по колено и ниже, а также тяжелые шубы для катка не подойдут, ведь такая одежда не только ограничит движения, но и не позволит быстро скоординировать ваши действия и среагировать на внештатную ситуацию. Также надеваем шерстяные, но не толстые носки — коньки должны сесть как обычная обувь, а не впритык. Обязательно шарф, перчатки и шапку. В такой одежде вы сможете активно двигаться, при этом не будет продувать на ветру».
Кофта The North Face,
4 689 рублей
Джинсы Uniqlo,
1 999 рублей
Женское
Куртка Uniqlo, 5 999 Рублей
Мужское
Кофта Uniqlo, 999 рублей
Куртка Penfield, 13 993 рублей
Джинсы H&M, 1 699 рублей
Обложка: kixbox.ru
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