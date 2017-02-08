Текст: Анна Елисеева

Прошлый год оказался непростым для многих магазинов: пришлось отказаться от закупки молодых, но малоизвестных марок и искать новые способы остаться на рынке. Но уже сейчас видно, что и в кризис возможно устойчивое существование, ведь в Москву также привозят коллаборации, а новые точки продаж и местные молодые марки запускаются чуть ли не каждый месяц.

На ближайший год ретейлеры смотрят оптимистично и строят многообещающие планы. Разбираемся, что будет с магазинами в 2017 году.

С начала года маленькие и крупные ретейлеры заявляют о скорых открытиях новых магазинов. В январе и феврале этого года в Москве уже состоялось два открытия — это корнер московской марки нижнего белья Petra на третьем этаже «Цветного» и Gate31 на «Флаконе» — поп-ап-стор петербургского магазина и одноименной марки одежды.

Команда Gate31 утверждает, что это будет не единственный магазин в Москве. То же касается нового проекта Ольги Карпуть, основательницы мультибрендового магазина «Кузнецкий Мост 20»: журналу L'Officiel она рассказала, что готовится открытие нового места в Столешниковом переулке, которое займет три этажа. Подробности проекта пока не уточняются, но в «КМ20» обещают рассказать о деталях совсем скоро. Расширение планирует и Trends Brands — он стал первым российским брендом, представленным в универмагах «Стокманн» в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, в скором времени появится франчайзинговый магазин марки в Новосибирске.

Ретейлеры продолжают искать новые форматы для магазинов и мероприятий, которые они устраивают сами. Это не просто магазины одежды, но целые салоны с предметами интерьера, книгами, косметикой, парфюмерией, диджейским пультом на случай вечеринок и многим другим, что заставляет посетителя задержаться подольше и не уйти без какой-нибудь безделушки.

Как, например, в случае с Porta9. «Сейчас готовится к открытию магазин в Санкт-Петербурге. Его формат будет кардинально отличаться от стандартных обувных магазинов. В пространстве концепт-стора планируется открытие кофейни, магазина одежды, украшений и цветочный магазин. К созданию такого уникального пространства привлечены лучшие российские бренды, но о них мы расскажем чуть позже. Большую часть ассортимента займет наша собственная марка Portal», — рассказывает представитель бренда.

По части мероприятий выступят в этом году и Kixbox. «Мы продолжаем поддерживать музыкальную сцену и планируем ряд вечеринок с привозом зарубежных исполнителей. Первая из них пройдет при участии легенды лондонской грайм-сцены Spooky», — поделились сотрудники магазина.

В этом году, так же как и в прошлом, ретейлеры делают ставку на бестселлеры, но с некоторыми поправками. В Leform увеличится объем закупок полюбившихся московским модникам марок Stone Island и C.P. Company. Старейший мультибрендовый магазин отмечает в этом году 20-летие и, как рассказывает Яна Шебаева, главный редактор Leform, готовит несколько новинок: «В 2017 году мы представим коллаборации проекта Leform с некоторыми знаменитыми брендами, которые у нас продаются. А еще появятся долгожданные косметические и уходовые марки в дополнение к нашей огромной категории селективной парфюмерии».

Коллаборации также готовят и в Trends Brands, но из планов выделяется запуск более дорогой линии T&B Premium.

Новые европейские и американские уличные бренды, которые еще не были представлены в России, планирует привезти Kixbox: «Специально для этого мы расширили наш корнер в универмаге „Цветной“ и увеличили вместимость магазина в „Метрополисе“».

Несмотря на оптимистичный настрой магазинов, в этом году все еще предстоит бороться за существование в кризис. В 2016-м серьезно упала покупательная способность населения, оборот розничной торговли снизился на 12,3 % по сравнению с 2012 годом, и прогнозы на 2017 год остаются пока противоречивыми.

Несмотря на оптимистичные взгляды ретейлеров, появление большого количества новых марок и долгосрочных проектов остается сомнительным. «Сейчас сложно сказать, достигла ли экономика дна. Есть предположения, что в 2017 году мы будем наблюдать положительную динамику. Для молодых проектов, как наши, время сейчас — перспективное, но и непростое. Были попытки копирования концепции Porta 9, но магазины быстро закрывались, не проработав и года», — отмечают представители Porta9.

Пока курсы валют остаются более-менее стабильными, ретейлеры понижают цены, чтобы укрепиться на рынке.

В Kixbox так планируют политику магазина на этот год: «Мы снижаем цены (от 8 до 20 %) на многие бренды в нашем дистрибьюторском портфеле: Fred Perry, Penfield, Carhartt WIP, Cheap Monday, Poler, Stüssy, Undefeated, Billionaire Boys Club, Native, Teva. Изменения коснутся не только наших розничных магазинов, но и наших партнеров, у которых представлены данные бренды. Снижение цен на наши бренды — это не борьба за выживание. Текущий сезон прошел хорошо и для многих наших партнеров.

Мы заметили возвращение покупателей в торговые центры, а также укрепление позиций нашего проекта. Мы хотим поддержать растущий спрос на наши бренды и усилить позиции этих брендов на рынке», — уточняют в Kixbox.

Однако экономисты не спешат с положительными прогнозами на 2017 год.

Кроме того, по данным «Ведомостей», количество зарубежных брендов, пришедших в Россию в 2016 году, уменьшилось на треть в сравнении с 2015 годом. Эксперты утверждают, что иностранные бренды осторожничают и не спешат включаться в российский рынок из-за нестабильной экономической ситуации. Такое же количество новичков ожидается и в 2017 году, притом что только половина из них приходится на модные марки. Это значит, что значительного разнообразия в зарубежных брендах пока ждать не стоит.

фотографии: обложка, 1 – Магазин Кузнецкий мост 20, 2 – Kixbox