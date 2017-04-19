Текст: Ирина Евдокимова

С 19 по 21 апреля в бутике Aizel в Столешниковом переулке, 10/3 будет работать поп-ап-магазин американского шоу-рума LuxСartel. Мультибренд известен тем, что находит одежду и аксессуары молодых дизайнеров, после чего те находят признание у Бейонсе, Рианны, Алексы Чанг и многих других.

В длинном списке брендов стоит обратить внимание на полюбившиеся Джиджи Хадид купальники Anais — марки, основанной ангелом Victoria’s Secret Анаис Мали, а также Jorge Ayala — молодого дизайнера, работавшего архитектором под началом великой Захи Хадид.

Если вы настроены решительно, есть смысл присмотреться к шикарным пижамам и халатам марки Cinque, основанной одним из редакторов нью-йоркского журнала W.

Среди украшений можно отметить CVC Stones — это один из любимых брендов украшений американской богемы. Привезли также мастеров минималистичных украшений Ralph Masri, среди главных поклонниц которого числятся Рианна и Рита Ора. Серьги с крыльями стоит искать в ассортименте бренда Noor Fares, умело сочетающего современный дизайн и традиции ливанских ювелиров, а микс из стиля калифорнийских серферов и рок-н-ролла — среди любимых украшений Бейонсе Shashi: самыми примечательными в их коллекции стали цепочки цвета розового золота и браслеты с изображением глаза.

Даже если в ваших планах не значатся покупки, заглянуть на мероприятие все равно стоит: это лишний повод познакомиться с новыми именами в мире моды и уже состоявшимися брендами — про каждую марку покупателям расскажет лично Наталья Понятовски-Ровнер, основательница шоу-рума.

Фотографии: Ralph Masri