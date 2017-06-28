Тюлевый топ

Топы сами по себе вещь довольно универсальная. В случае с тюлевыми, полупрозрачными все сводится в первую очередь к цвету: с помощью такого элемента можно сделать ярче повседневный наряд, например, соединив его с джинсами или шортами, а также добавить спортивности вечернему образу, дополнив им брючный костюм и минималистичный кроп-топ.

Шифоновая блуза

Шифон — материал благородный, приятный к телу, а главное — идеально подходящий для лета. Если вы отправляетесь на официальную встречу или просто желаете добавить в яркий летний гардероб немного сдержанности, то черная шифоновая блуза придется как нельзя кстати. Применений ей можно найти массу: надеть в расстегнутом виде в качестве накидки поверх платья, составить total-black-образ с топом и брюками, собрать монохромную композицию.

Платье из фатина

Пышное платье из фатина само по себе пропитано сказочностью и несерьезностью, поэтому к нему следует подбирать соответствующие аксессуары, в том числе крупные. Самое выгодное в этом варианте — можно с легкостью сочетать абсолютно разные цвета в одном образе (то же относится и к принту, если вам хочется его добавить). А уж найдете ли вы повод выгулять наряд, зависит от степени вашей смелости.

Кружевной топ

У большинства людей одним из первых в ряду нарядных элементов оказывается кружево. При этом мы уже привыкли к нему в повседневных образах, но, когда дело касается вышивки (еще и бисером, как в нашем случае), от обвинения в излишней помпезности не застрахован никто. Чтобы наряд был вечерним, но спокойным, не перегружайте его мелкими элементами. Соединяя с платьем-комбинацией, выбирайте модель без кружевных вставок, надевая с подобной вещью брюки, не мудрите с активным верхом — используйте базовую футболку, а украшая светлое платье длины миди, выберите нежные босоножки, чтобы не превратить образ в готический.

Шелковая футболка

Если среди всех вышеперечисленных вариантов вы все же не нашли подходящий, то стоит присмотреться к футболке из полупрозрачного шелка. Этот вариант подойдет ценителям интересных стилистических решений вне зависимости от того, предпочитаете вы кроссовки каблуку или наоборот. При этом такая базовая вещь, как футболка, позволяет экспериментировать с сочетаниями: надевайте ее под платье на лямках, поверх топов с мелким принтом (если ваша футболка украшена крупным) или же на платье без лямок.