Коварность межсезонья в том, что никогда не угадаешь, насколько резко погода изменит свое настроение. Несмотря на то что мы все еще надеемся на потепление, пришло время присматривать обувь для самого капризного периода.

Текст: Юлия Ли

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Ботфорты

Календарное лето закончилось, но это не значит, что нужно забыть о коротких платьях и юбках. Отличный способ взять их с собой в новый сезон — заменить босоножки ботфортами. Ничего криминального в выглядывающих колготках нет, напротив, они могут стать интересным акцентом в случае, если это вариант в сетку или отличного от палитры наряда цвета.

Ботильоны с фигурным каблуком

Главное преимущество ботильонов — универсальность. Сочетать их можно практически с чем угодно. Единственная осторожность должна быть в длине брюк или юбки: если вы не хотите уменьшить свой рост, выбирайте сочетания, которые не будут визуально резать ваши ноги на несколько частей.

Казаки

Грубая обувь в изящном образе — прием, который не теряет актуальности уже не один сезон (и даже может претендовать на новую классику). И если ботинки с высокими бортиками — уже дело привычное, то казаки громко вернулись на подиум именно в этом сезоне. Носить их можно как в привычном сочетании с джинсами, так и с легкими платьями абсолютно любой длины. Главное, не переборщить с брутальностью (разве что вы не добивались именно этого).

Кроссовки с эластичным голенищем

Модели с эластичным голенищем не первый год выпускают практически все игроки рынка. Так что, если вы не успели обзавестись парой Balenciaga Speed Trainer, не расстраивайтесь: аналоги можно найти даже у Zara. Разнообразие моделей позволяет выбрать ту, которая будет отлично смотреться как в спортивном, так и в кэжуал-образе. Исключение — брючный костюм. Для него — следующий вариант.

Туфли-дерби

Подтвержденная годами классика, туфли-дерби отличный вариант для тех, кто к спортивным образам относится с опаской, а скорее, выбирает между кэжуал и официальным. В такой обуви можно легко отправляться на деловые встречи. При этом если вы не желаете излишней официальности, то с легкостью найдете модель, которая комбинируется с более расслабленными комплектами одежды.

Броги

По последним тенденциям, преобразовавшимся в новую традицию, броги интереснее всего смотрятся именно с яркими высокими носками. Они могут стать отличным акцентом в официальном образе или лаконичным дополнением в расслабленном повседневном.

Обложка: Net-A-Porter