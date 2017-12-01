До праздника остается всего месяц. И хотя многие из нас привыкли отправляться на поиски подарков в последний момент, предлагаем в этот раз изменить привычке. Чтобы уберечь себя от суеты торговых центров, лучше присмотреть все заранее или обратиться к покупкам онлайн. А чтобы «Почта России» и DHL не подвели вас в ответственный момент, этим стоит заняться уже сейчас. Наш небольшой ликбез поможет определиться с подарком независимо от того, ищете ли вы ни к чему не обязывающие мелочи для встречи Нового года в большой компании или обстоятельно готовитесь поздравлять самых близких.

Символичные и символические

Леттеринг на одежде (надоел он вам или нет) буквально превращает ее в поздравительные открытки. Остается только выбрать нужное сообщение. Для щедрых и уверенных в себе, например, сегодня в продажу как раз поступает коллаборация KM20 с повелителем пайеток Ашишем Гуптой. Для всех остальных — вещи миллиона российских дизайнеров, вспомнивших на своих вещах цитаты из всех бессмертных песен и книг. Полисемичные подарки можно искать и в магазинах украшений. Если у вас есть важные общие воспоминания, скажем, путешествия — выбирайте кольцо с самолетом. А если вы собираетесь отмечать праздник большой компанией, в которой желательно никого не обделить вниманием, на помощь придут значки и броши. Стоят недорого, найти легко, а главное — они ни к чему не обязывают.

Теплые

Новый год — праздник зимний, и календарь закрепил в нестареющем списке подарков к празднику всевозможные сезонные аксессуары. А так как варежки, перчатки, шарфы и шапки легко теряются и регулярно забываются в такси, они никогда не бывают лишними. У некоторых брендов, например у Barbour, есть даже теплые подарочные наборы. Свитер — вечная новогодняя классика — в январе тоже вряд ли кого-то разочарует. Красный — все еще хит сезона, так что обращайте внимание на винные и алые модели.

Уютные

Одежду в подарок выбирать сложно, но беспроигрышный вариант есть — вещи для дома и пижамы. Во-первых, трудно и нестрашно промахнуться с размером, во-вторых, чаще всего в домашнюю превращается надоевшая повседневная одежда. Очень немногие самостоятельно целенаправленно покупают то, что будут носить исключительно в пределах квартиры. То есть пижама или красивые тапочки — то, что себе не купишь, а хотелось бы. К тому же, если в случае с пижамой покупка будет удачной, обладатель сможет выгуливать ее дальше лестничной клетки. Это же касается и, например, тапочек The North Face, в которых на даче можно смело перемещаться по участку даже зимой.

Мерч

Еще один лайфхак с одеждой и аксессуарами в подарок — мерч. Если вы достаточно осведомлены об интересах получателя, выбирайте футболку любимой группы. Если нет, массовая культура вам в помощь. Тот, кто следит за ней, оценит кофту i-D Magazine, сможет подпоясаться скотчем от 032с (почти как у Рафа Симонса, только лучше и в десять раз дешевле), а поклонник Stranger Things сегодня — буквально каждый второй (сшили сериальный мерч уже и Louis Vuitton, и Ih Nom Uh Nit, и Topshop).

Актуальные

Если вы точно знаете размер получателя, но сомневаетесь в выборе цвета и фасона, обратите внимание на то, что из моды выходить не собирается и неизменно пользуется спросом из года в год. Наглядный пример — нетленная линейка Comme des Garçons Play. Футболки и тельняшки со зрячими сердечками универсальны в любом гардеробе. С обувью гораздо сложнее — чтобы она села по ноге и была комфортна в носке, одного знания размера недостаточно. Если только речь не идет о кроссовках. Еще проще дела обстоят с украшениями (лучше выбирать минималистичные). Даже если вы не знаете, например, нужный размер кольца, вас спасут не выходящие из моды варианты на фаланги.

Обложка: Brandshop