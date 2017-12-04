Пока мы судорожно пытаемся завершить все дела уходящего года, вопрос выбора новогоднего наряда становится все острее. Чтобы не обегать магазины в последнюю неделю декабря, подумайте о нем заранее. Напомним, что на носу 2018 год, и следовать приметам вроде «встречайте год Желтой Собаки в желтом» уже довольно странно. Лучше полагаться на способ празднования и комфорт: если вы привыкли к кроссовкам в жизни, не стоит выбирать для главной вечеринки года туфли на 15-сантиметровой шпильке.