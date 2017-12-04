Вещи В чем встречать Новый год, куда бы вы ни отправились
От торжественного ужина со строгим дресс-кодом до вечеринки в жарких странах
Пока мы судорожно пытаемся завершить все дела уходящего года, вопрос выбора новогоднего наряда становится все острее. Чтобы не обегать магазины в последнюю неделю декабря, подумайте о нем заранее. Напомним, что на носу 2018 год, и следовать приметам вроде «встречайте год Желтой Собаки в желтом» уже довольно странно. Лучше полагаться на способ празднования и комфорт: если вы привыкли к кроссовкам в жизни, не стоит выбирать для главной вечеринки года туфли на 15-сантиметровой шпильке.
Текст
Юлия ли
Домашняя вечеринка
Новый год дома — это возможность соединить эстетику и гиперкомфорт. Но это вовсе не значит, что нужно облачаться в треники и объемные вязаные кофты. Сделайте ставку на блеск материала: в женском образе — шелк, в мужском — вельвет. Не отказывайтесь от аксессуаров. В конце концов, создайте себе праздничное настроение в домашней обстановке: наденьте парадные туфли и танцуйте до упаду.
Вечеринка в баре
Праздники в барах — это всегда подиум. Вы должны чувствовать себя достаточно шикарно и празднично, чтобы не было никакого повода отвлечься или вспомнить о существовавших в уходящем году проблемах. Эта вечеринка — последняя и первая в каком-то роде. Поэтому не отказывайтесь от интересных стилистических решений, которые, возможно, не могли позволить себе раньше.
Ужин в ресторане
Безусловно, дресс-код ресторана диктует элегантную классику. Но и ее можно модернизировать, например, выбрав мужскую рубашку с интересным принтом или женский брючный костюм, усыпанный пайетками. Детали сделают образ гармоничным — либо с помощью контрастных цветов, либо с помощью фурнитуры. Будьте уверены, это однозначно выделит вас на фоне других посетителей.
В теплых странах
Встреча 2018 года в теплых странах — несказанное везение. На контрасте с погодными условиями наших широт хочется скинуть с себя как можно больше одежды. Почему бы и нет? Наденьте кимоно прямо на купальник и дополните удобной открытой обувью и массивными украшениями. Оптимальный мужской вариант — курортная классика с рубашкой поло и акцент на обуви.
На улице
Один из самых веселых способов отметить Новый год — отправиться за приключениями на улицу. Здесь главное — комфорт. Никаких высоких каблуков и обязательно теплая верхняя одежда. Ощущение праздника сохранят детали — например, блестящие колготки или яркий принт на худи.
Обложка: hm
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