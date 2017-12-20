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Анастасия Андреева

Мода на украшения меняется медленнее, чем на одежду. Как правило, их носят по несколько лет и реже покупают себе сами. Мы собрали 15 беспроигрышных вариантов подарков бижутерии и ювелирных изделий: от сдержанных, вдохновленных Грузией браслетов до ярких брошей с динозаврами и гранатами.

Кольцо Avgvst

4 500 рублей

jewelry-in-august

Остро рекомендуется в качестве подарка поклонникам супрематизма и авангардизма вообще и Малевича в частности. Коллекция, из которой это серебряное кольцо, носит как раз его имя. При желании для комплекта можно купить вот такую брошь от HHLVK.

Кафф Nuuk

3 088 рублей

modbrand

Португальский бренд минималистичных украшений — находка для тех, кто любит необычные формы и геометрию линий и знает: лучше меньше, но лучше.

Колье Wolf & Moon

2 300 рублей

modbrand

Wolf & Moon — один из самых бюджетных, но в то же время интересных брендов в ассортименте магазина Modbrand. Многие любят его за подвески, вдохновленные стилем баухаус и архитектурой начала прошлого века. Это вариант для тех, кто предпочитает серебру и белому золоту желтый металл.

Браслет с жемчужиной Qari Qris

3 500 рублей

qariqris

Московский ювелирный бренд Qari Qris недавно выпустил коллекцию под названием «Тифлис» — так раньше Тбилиси звучал в русскоязычной транскрипции. Таким образом дизайнеры решили отдать дань исторической родине названия марки: Qari Qris на грузинском языке значит «ветер дует». В коллекции серебряных украшений с необработанным речным жемчугом источник вдохновения очевиден.

Кафф Qari Qris

2 200 рублей

qariqris

Еще один минималистичный вариант каффа из той же коллекции Qari Qris. Он продолжает лейтмотив коллекции своей волнистой формой, будет прекрасно сочетается и с серебряными серьгами, и без каких-либо дополнений.

Чокер с подвеской Mango

999 рублей

mango

Хорошие варианты подарков можно найти среди бижутерии, которая продается в магазинах масс-маркета. Интересная коллекция в этом году, например, у Mango. Вот усовершенствованный вариант немного поднадоевшего всем чокера — с ожерельем-подвеской.

Подвеска Ms. Marble

3 600 рублей

saharokstore

Очень простая и элегантная подвеска из серебра с черным жемчугом. Ей есть место как в повседневном гардеробе, так и с праздничными нарядами. Практически беспроигрышно, если хотите подарить украшение, но очень боитесь промахнуться с выбором и не угодить вкусам получателя.

Брошь HHLVK

2 280 рублей

hhlvk

Брошь в виде граната (почему-то белого) — неброская деталь, которая при этом способна собрать вокруг себя весь образ и привнести в него завершенность. Нарочито небрежная обработка металла добавляет ей изюминки.

Моносерьга «48»

2 500 рублей

48jewelry

Моносерьга-сфера — безупречный компромисс между любовью к минимализму и простым формам и страстью к особенным вещам. Теперь вы точно знаете, что подарить человеку, которому близко и то, и другое.

Моносерьга Tonkilled

8 500 рублей

tonkilled

Молодой московский бренд Tonkilled, в фокусе которого графичность и женственность, не только выпускает коллекции одежды, но и украшения. В их числе и массивные деревянные серьги, и эта крупная, но изящная двусторонняя моносерьга из серебра 925-й пробы с синей эмалью.

Брошь «Марлин мальдивский» от Plankt.on

3 493 рубля

aizel

Сейчас на Aizel можно со скидкой купить броши Plankt.on. Их маст-хэвом считается коллекция с цирком, но обратить внимание на распродаже стоит на что-нибудь менее очевидное. Например, на эту брошь с марлином. Она станет отличным подарком для тех, кто скучает по морю.

Anna.M.Objects, кольцо из белого золота

3 000 рублей

saharokstore

Как бы много разговоров об усталости от минимализма ни звучало к концу этого года, минималистичное кольцо — вещь универсальная. Именно его можно носить как привычным образом, так и на фаланге, что дает страховку на случай неуверенности в размере получателя. Одно кольцо для создания разных образов — умная инвестиция.

Брошь-динозавр Giza

3 152 рубля

aupontrouge

Украшение в подарок необязательно должно быть минималистичным и универсальным. Отличный яркий вариант для тех, кто не боится броских акцентов в повседневных образах, — брошь с пахицефалозавром, которая сейчас продается за полцены (и заодно удивите получателя знанием видов). Также со скидкой на сайте Au Pont Rouge есть еще два варианта брошей с древними ящерами — можно выбрать и цвет, и вид динозавра.

Двойной браслет с жемчугом Exclaim

2 250 рублей

aizel

Незамкнутый браслет интересной формы с серебряным покрытием, а не целиком из драгоценного металла — более демократичный вариант. А это дает возможность сделать достойный подарок даже не располагая существенным бюджетом. Кстати, за чуть большую цену есть такой же в черном цвете.

Серьги-арбузы Jennifer Loiselle

4 290 рублей

modbrand

Британский бренд Jennifer Loiselle — находка для тех, кто любит бескомпромиссно яркие украшения, особенно серьги. Серьги-арбузы напомнят зимой о лете и точно будут выделяться на фоне новогодней атрибутики.

Обложка: HHLVK