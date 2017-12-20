3 152 рубля

aupontrouge

Украшение в подарок необязательно должно быть минималистичным и универсальным. Отличный яркий вариант для тех, кто не боится броских акцентов в повседневных образах, — брошь с пахицефалозавром, которая сейчас продается за полцены (и заодно удивите получателя знанием видов). Также со скидкой на сайте Au Pont Rouge есть еще два варианта брошей с древними ящерами — можно выбрать и цвет, и вид динозавра.