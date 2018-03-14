ВещиНазад в будущее: 10 ностальгических спортивных костюмов
Дань спортивной моде прошлых лет в новом прочтении
Свободные брюки с лампасами давно выбились в список тенденций, сшитых всеми брендами масс-маркета и даже консерваторами — свою версию на днях представил Dickies с японской маркой Vaporize. Олимпийки пережили теннисные корты и стадионы 80-х, футбольных фанатов 90-х и 2000-х и уже несколько сезонов подряд тоже гуляют по подиумам. Показы Gucci и Off-White доказали: первые и вторые в 2018-м точно можно носить вместе без зазрения совести и риска быть записанным в неотесанных провинциалов. Мы собрали десять спортивных костюмов из коллекций разных брендов, аналоги которых вы, скорее всего, найдете в ближайшем секонд-хенде. Носите их с кроссовками и обувью на каблуке, под пальто, с украшениями и оверсайз-очками.
Opening Ceremony
Любители броского брендинга из Opening Ceremony к весне выпустили сразу два ретроспортивных костюма. Первый — дань 80-м в двух расцветках — ярко-красной и сине-зеленой, а второй — вариант ничуть не хуже версии Gucci из ее весенне-летней коллекции этого года, только без вычурных украшательств. Чуть менее свежие, но более сдержанные модели из той же коллекции Warm Up доступны сейчас на Farfetch и End.
Opening Ceremony, 160 фунтов
Opening Ceremony, 20 516 рублей
Kappa Kontroll
В прошлом году Kappa показала, что со счетов ее списывать рано, возглавив волну возвращений итальянских спортивных марок (в очередь за ней встала Lotto). Способствовали этому главным образом три совместных релиза: с Рубчинским, с Opening Ceremony и с лос-анджелесским брендом C2H4. Последний разлетелся как горячие пирожки и теперь доступен только у перекупщиков. Но и из регулярной линейки Kontroll, которую бренд как раз запустил в 2017-м, чтобы завоевывать молодое поколение, можно выбрать достойный и относительно доступный вариант.
Kappa Kontroll, 7 280 рублей
Kappa Kontroll, 7 810 рублей
Diadora x MSGM
Подиум намекает на то, что этот год посвящен 80-м, не только объемными плечами блейзеров и пальто. Общей темой союза еще двух итальянских компаний — Diadora и MSGM — стало противостояние между теннисистами Бьорном Боргом и Джоном Макинроем в финале Уимблдона в 1980-м. Историю этого соперничества в прошлом году экранизировал Янус Мец — режиссер «Настоящего детектива». Вышла почти что «Гонка» Рона Ховарда, только про теннис — с картинными кадрами в верхнем ракурсе, красавчиком Сверриром Гуднасоном в роли Борга и Дебби Харри в саундтреке. Костюмы героев, за которые отвечала Кики Иландер, в принципе, можно разбирать в отдельном гиде по спортивной и повседневной моде конца 70-х и начала 80-х. И сходство с коллекцией Diadora и MSGM очевидно.
Diadora x MSGM, 255 евро
Diadora x MSGM, 390 евро
Needles
Основанный 30 лет назад японский бренд Needles — марка для тех, кто может позволить себе жить красиво (выкладывая почти по 600 фунтов за легкую куртку), изредка поглядывая в сторону Эйсэпа Роки. Именно он сделал спортивные брюки Needles самыми вожделенными спортивными брюками среди хайпбистов в прошлом году. А в эту пятницу в продажу поступает целая коллекция костюмов этой марки и AWGE — объединения, отвечающего за стиль артиста.
Nike
Релиз лимитированной весенней ностальгической коллекции Nike состоялся в декабре в голландском месте силы уличной моды — магазине Patta. В нее вошли черные и розовые брюки и анораки с огромным фирменным свушем на груди, которые можно сложить в небольшую прилагающуюся сумку.
adidas Adicolor
Adidas проработал свои архивы 70-х и в начале года вернул из лихого десятилетия линейку Adicolor. В нее вошли переосмысленные модели в четырех главных цветах марки тех времен: желтом, синем, зеленом и красном. Так что если вы отдаете предпочтение монохрому и тоскуете по спортивной индустрии 40-летней давности, то присмотритесь к этой демократичной коллекции.
adidas Consortium x Nice Kicks
Вообще у adidas по части костюмов и их составляющих есть где разгуляться: в Dover Street Market еще не раскупили весенний релиз с Рубчинским, на Urban Outfitters есть бюджетные модели из скейтбордической линейки марки. А для искушенного покупателя adidas выпустил ретроспективную коллекцию, представленную премиальной линейкой Consortium. Месяц назад в ее рамках вышла коллаборация с американским сникер-стором Nice Kicks, посвященная баскетболу легендарного калифорнийского Венис-Бич. Помимо полностью оправдывающих свое название двух версий кроссовок Crazy, в нее вошли и белые спортивные костюмы. Купить в Москве их можно в КМ20.
adidas x Nice Kicks, 9 200 рублей
adidas x Nice Kicks, 12 600 рублей
Fonts x Puma
Новая весенняя коллекция немецкого спортивного гиганта и Рианны, вдохновленная мотокроссом, поступит в продажу уже завтра. А вот осенний релиз — импровизация Puma и Ри на тему школьной формы и Лиги плюща, все еще вписывающаяся в актуальную тенденцию, — дожил до распродажи и подешевел вдвое. Повод передумать, если в прошлом году в его покупке вы себе отказали.
Fenty x Puma by Rihanna, 7 190 рублей
Fenty x Puma by Rihanna, 8 190 рублей
Topshop
Если у вас нет лишних 58 тысяч рублей на полиэстеровую олимпийку из новой коллекции Вирджила Абло, похожую можно присмотреть в масс-маркете. Например, в Topshop комплект из брюк и кофты, доступный в двух цветах — ярко-оранжевом и темно-синем с красными лампасами, — обойдется всего в 108 фунтов.
Tory Sport
Если для основной весенне-летней коллекции Тори Берч работала с архивами чертежей английского дизайнера интерьеров Дэвида Хикса, то свежая спортивная линейка всецело посвящена теннису. Вообще у Tory Sport много интерпретаций женских олимпиек и свободных брюк, из которых можно собрать сразу несколько комплектов.
Tory Sport, 178 долларов
Tory Sport, 168 долларов
3.1 Phillip Lim
Филлип Лим решил переработать спортивный костюм в его традиционном понимании и предложил декорированную версию — с высокими плотными рибами и завязками на топе и джогерах. Лучше всего она будет смотреться с высоким каблуком.
3.1 Phillip Lim, 265 фунтов
3.1 Phillip Lim, 310 фунтов
Обложка: sivasdescalzo
КомментарииПодписаться