Diadora x MSGM

Подиум намекает на то, что этот год посвящен 80-м, не только объемными плечами блейзеров и пальто. Общей темой союза еще двух итальянских компаний — Diadora и MSGM — стало противостояние между теннисистами Бьорном Боргом и Джоном Макинроем в финале Уимблдона в 1980-м. Историю этого соперничества в прошлом году экранизировал Янус Мец — режиссер «Настоящего детектива». Вышла почти что «Гонка» Рона Ховарда, только про теннис — с картинными кадрами в верхнем ракурсе, красавчиком Сверриром Гуднасоном в роли Борга и Дебби Харри в саундтреке. Костюмы героев, за которые отвечала Кики Иландер, в принципе, можно разбирать в отдельном гиде по спортивной и повседневной моде конца 70-х и начала 80-х. И сходство с коллекцией Diadora и MSGM очевидно.