Базовый гардероб всегда советуют разнообразить одной ключевой вещью — о таких сейчас и пойдет речь. Но не о простом главном акценте, а о таком, который способен играть две роли одновременно — его лишь стоит вывернуть, и он станет абсолютно другим. Рассказываем на примере куртки, футболки, бомбера и боди, как одну и ту же вещь можно использовать в совершенно разных амплуа, если вывернуть ее наизнанку.