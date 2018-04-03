Базовый гардероб всегда советуют разнообразить одной ключевой вещью — о таких сейчас и пойдет речь. Но не о простом главном акценте, а о таком, который способен играть две роли одновременно — его лишь стоит вывернуть, и он станет абсолютно другим. Рассказываем на примере куртки, футболки, бомбера и боди, как одну и ту же вещь можно использовать в совершенно разных амплуа, если вывернуть ее наизнанку.

За доской / за горячим напитком

Не надо выворачивать вещь наизнанку, чтобы показать всему миру свою разностороннюю личность. Достаточно всего лишь повернуться другой стороной. Изюминка последних коллекций Гоши Рубчинского — они буквально сделаны из двух разных направлений. С одной стороны — объемная джинсовая куртка, ворвавшаяся в наше время из клипов 80-х годов, а с другой — классический прямой пиджак среднестатистического клерка. Разбавить столь сложный тандем стоит добавлением третьего несвязанного звена — например, образом безбашенного скейтера в коротких широких брюках или, наоборот, теплым видом домашнего мальчика в бабушкином свитере и мохеровой шапке.

Куртка Gosha Rubchinskiy, 39 585 рублей

За доской

Брюки Wood Wood, 10 490 рублей

Рюкзак Carhartt WIP, 6 100 рублей

Футболка Polar Skate Co., 3 490 рублей

Кроссовки Filling Pieces, 16 411 рублей

За горячим напитком

Свитер Ashley Marc Hovelle, 15 933 рубля

Шапка Wood Wood, 2 814 рублей

Брюки Maharishi, 18 341 рубль

На прогулке / на кабриолете

Прелесть современной моды заключается в одном правиле: правил нет. Поверх строгого костюма можно надеть цветастый бомбер, ведь это никак не исказит сосредоточенный взгляд на часы или маниакальную проверку почты — даже так можно выглядеть солидно. А если весна требует добрых цветов и намерений, одевайтесь ярче, чем бенгальский огонек, и дарите радость своим видом людям на улице.

Бомбер Fuct, 17 174 рубля

На прогулке

Свитер Topman, 2 582 рубля

Воротник J.W. Anderson, 9 914 рублей

Кроссовки adidas Originals x Raf Simons Ozweego III, 22 400 рублей

Брюки Heron Preston, 22 673 рубля

Кепка The Hundreds, 2 999 рублей

На кабриолете

Костюм Suit & Supply, 37 450 рублей

Рубашка Mango Man, 3 999 рублей

Часы Larsson & Jennings, 10 051 рубль

Кроссовки Casbia x Champion, 26 990 рублей

За кофе / за шампанским

Идеальный пример вещи, которую можно по случаю использовать в совершенно разных амплуа: пусть днем сквозь пальто будет выглядывать бодрый фламинго, а вечером купальник можно вывернуть на однотонную пудровую сторону и отвечать всем на вопрос «ты что, голая?».

Боди Pull & Bear, 1 999 рублей

За кофе

Пальто I Am Studio, 23 500 рублей

Кроссовки Nike Air Jordan I, 11 490 рублей

Брюки из денима 3.1 Phillip Lim, 25 800 рублей

Солнцезащитные очки Planet I, 4 135 рублей

За шампанским

Брюки Mango, 2 999 рублей

Кеды Vans, 5 590 рублей

Берет Don, 7 708 рублей

Брелок Martine Ali, 3 446 рублей

За книгой / за сальсой

Пять лет назад француженка Изабель Маран изобрела кроссовки, которые хотели и носили все. Модельер ухитряется ловко соединить наследие французского шика, любовь к марокканским пуфикам и актуальность уличной одежды — этот бомбер тому доказательство. С одной стороны стеганую куртку можно носить с забавной футболкой и широкими джинсами, а потом вывернуть наизнанку, насладиться цветочными узорами и надеть ее с другими принтами контрастных цветов.

Бомбер Isabel Marant Etoile, 30 268 рублей

За книгой

Брюки из денима Topshop, 4 999 рублей

Шарф Mango, 2 299 рублей

Ботильоны Senso, 18 320 рублей

Футболка Walk of Shame, 5 450 рублей

За сальсой

Юбка Zara, 2 999 рублей

Сапоги Jeffrey Campbell, 15 220 рублей

Серьги Lisa Smith, 3 990 рублей

На совещании / на моде

Баскетбольные футболки в России носят либо профессиональные спортсмены, либо жаждущие свэга рэперы. Несмотря на всю красоту футболки, в женском гардеробе такая вещь не стоит в приоритете, хотя могла бы сыграть одну из главных ролей — например, поверх голубой строгой рубашки и заправленная в прямые брюки. Если рабочий дресс-код шагов влево не позволяет, наденьте футболку под объемный пуховик, будет вполне по нынешней погоде.

Футболка RSVP x Converse, 6 320 рублей

На совещании

Рубашка A.P.C., 8 568 рублей

Туфли Dorateymur, 26 800 рублей

Брюки Mango, 3 999 рублей

Сумка Feutré par Bourie, 6 120 рублей

На моде

Носки Vans, 699 рублей

Куртка Tommy Jeans, 15 825 рублей

Легинсы Under Armour, 3 283 рубля

Кроссовки Acne Studios, 26 995 рублей

Обложка: endclothing