ВещиВывернуться наизнанку: Как носить двусторонние вещи
Двойная жизнь бомберов, боди и баскетбольных футболок
Базовый гардероб всегда советуют разнообразить одной ключевой вещью — о таких сейчас и пойдет речь. Но не о простом главном акценте, а о таком, который способен играть две роли одновременно — его лишь стоит вывернуть, и он станет абсолютно другим. Рассказываем на примере куртки, футболки, бомбера и боди, как одну и ту же вещь можно использовать в совершенно разных амплуа, если вывернуть ее наизнанку.
За доской / за горячим напитком
Не надо выворачивать вещь наизнанку, чтобы показать всему миру свою разностороннюю личность. Достаточно всего лишь повернуться другой стороной. Изюминка последних коллекций Гоши Рубчинского — они буквально сделаны из двух разных направлений. С одной стороны — объемная джинсовая куртка, ворвавшаяся в наше время из клипов 80-х годов, а с другой — классический прямой пиджак среднестатистического клерка. Разбавить столь сложный тандем стоит добавлением третьего несвязанного звена — например, образом безбашенного скейтера в коротких широких брюках или, наоборот, теплым видом домашнего мальчика в бабушкином свитере и мохеровой шапке.
Куртка Gosha Rubchinskiy, 39 585 рублей
За доской
Брюки Wood Wood, 10 490 рублей
Рюкзак Carhartt WIP, 6 100 рублей
Футболка Polar Skate Co., 3 490 рублей
Кроссовки Filling Pieces, 16 411 рублей
За горячим напитком
Свитер Ashley Marc Hovelle, 15 933 рубля
Шапка Wood Wood, 2 814 рублей
Брюки Maharishi, 18 341 рубль
На прогулке / на кабриолете
Прелесть современной моды заключается в одном правиле: правил нет. Поверх строгого костюма можно надеть цветастый бомбер, ведь это никак не исказит сосредоточенный взгляд на часы или маниакальную проверку почты — даже так можно выглядеть солидно. А если весна требует добрых цветов и намерений, одевайтесь ярче, чем бенгальский огонек, и дарите радость своим видом людям на улице.
Бомбер Fuct, 17 174 рубля
На прогулке
Свитер Topman, 2 582 рубля
Воротник J.W. Anderson, 9 914 рублей
Кроссовки adidas Originals x Raf Simons Ozweego III, 22 400 рублей
Брюки Heron Preston, 22 673 рубля
Кепка The Hundreds, 2 999 рублей
На кабриолете
Костюм Suit & Supply, 37 450 рублей
Рубашка Mango Man, 3 999 рублей
Часы Larsson & Jennings, 10 051 рубль
Кроссовки Casbia x Champion, 26 990 рублей
За кофе / за шампанским
Идеальный пример вещи, которую можно по случаю использовать в совершенно разных амплуа: пусть днем сквозь пальто будет выглядывать бодрый фламинго, а вечером купальник можно вывернуть на однотонную пудровую сторону и отвечать всем на вопрос «ты что, голая?».
Боди Pull & Bear, 1 999 рублей
За кофе
Пальто I Am Studio, 23 500 рублей
Кроссовки Nike Air Jordan I, 11 490 рублей
Брюки из денима 3.1 Phillip Lim, 25 800 рублей
Солнцезащитные очки Planet I, 4 135 рублей
За шампанским
Брюки Mango, 2 999 рублей
Кеды Vans, 5 590 рублей
Берет Don, 7 708 рублей
Брелок Martine Ali, 3 446 рублей
За книгой / за сальсой
Пять лет назад француженка Изабель Маран изобрела кроссовки, которые хотели и носили все. Модельер ухитряется ловко соединить наследие французского шика, любовь к марокканским пуфикам и актуальность уличной одежды — этот бомбер тому доказательство. С одной стороны стеганую куртку можно носить с забавной футболкой и широкими джинсами, а потом вывернуть наизнанку, насладиться цветочными узорами и надеть ее с другими принтами контрастных цветов.
Бомбер Isabel Marant Etoile, 30 268 рублей
За книгой
Брюки из денима Topshop, 4 999 рублей
Шарф Mango, 2 299 рублей
Ботильоны Senso, 18 320 рублей
Футболка Walk of Shame, 5 450 рублей
За сальсой
Юбка Zara, 2 999 рублей
Сапоги Jeffrey Campbell, 15 220 рублей
Серьги Lisa Smith, 3 990 рублей
На совещании / на моде
Баскетбольные футболки в России носят либо профессиональные спортсмены, либо жаждущие свэга рэперы. Несмотря на всю красоту футболки, в женском гардеробе такая вещь не стоит в приоритете, хотя могла бы сыграть одну из главных ролей — например, поверх голубой строгой рубашки и заправленная в прямые брюки. Если рабочий дресс-код шагов влево не позволяет, наденьте футболку под объемный пуховик, будет вполне по нынешней погоде.
Футболка RSVP x Converse, 6 320 рублей
На совещании
Рубашка A.P.C., 8 568 рублей
Туфли Dorateymur, 26 800 рублей
Брюки Mango, 3 999 рублей
Сумка Feutré par Bourie, 6 120 рублей
На моде
Носки Vans, 699 рублей
Куртка Tommy Jeans, 15 825 рублей
Легинсы Under Armour, 3 283 рубля
Кроссовки Acne Studios, 26 995 рублей
Обложка: endclothing
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